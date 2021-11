Anthony Loffredo, "l'alieno": amputazione choc, come si è ridotto ora volontariamente

23 novembre 2021 a

Una terribile storia di alienazione. Nel senso proprio di non naturale, di extraterrestre. E' la storia di Anthony Loffredo, 33enne francese con una passione per la chirurgia plastica, che si è fatto amputare due dita della mano nel tentativo di renderla simile a quella di un artiglio. L’uomo, completamente tatuato, bulbi oculari compresi, si era già fatto rimuovere il naso e il labbro superiore per somigliare a un “alieno nero”.

Anthony Loffredo vuole diventare un alieno: guarda il video dell'amputazione

Il francese documenta e condivide le sue trasformazioni con i suoi 730.000 follower su Instagram. L’ultimo post riguarda proprio l’operazione alla mano, eseguita in Messico. Nonostante Loffredo si sia sottoposto a una serie di procedure chirurgiche, tra cui quella di dividersi la lingua a metà, ha rivelato di essere ancora al 34% del suo percorso per diventare un “alieno nero”.

Tatuato e con la lingua biforcuta: il sospetto assassino è un satanista

Loffredo ha annunciato che si sta preparando a rimuovere anche due dita della mano destra in modo da poter avere “artigli” corrispondenti. Su Instagram ha scritto: "Dall’altra parte del mondo per continuare il mio progetto, la procedura sta andando bene, un altro sogno che si è appena avverato. Grazie per aver fatto il tuo ottimo lavoro, grazie Messico dal mio cuore. 34% di carico". L'ultima procedura di trasformazione arriva dopo che a Loffredo sono stati rimossi il naso e il labbro superiore. In seguito ha confessato che ora fa fatica a parlare. Gli è stato rimosso il naso all'inizio di quest'anno in Spagna poiché la procedura è illegale in Francia. Oltre al piercing e al tatuaggio, le modifiche al corpo che provocano lesioni sono illegali in molti paesi europei. Il sogno di Loffredo è quello di rimuovere completamente la sua pelle e sostituirla con del metallo, mentre le prossime parti che vuole rimuovere o modificare sono le braccia, le gambe e le dita, insieme alla parte posteriore della sua testa.

