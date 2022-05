"Stugna-P abbatte Ka-52": elicottero russo colpito e distrutto, il video dell'operazione

01 maggio 2022 a

Immagini di guerra. Scene di battaglia dall'Ucraina. Una battaglia che è anche giocata sulla tecnologia. A rilanciare un ultimo impressionante video è l'account Twitter di Tpyxa, un gruppo di giornalisti ucarini, che mostra l'efficacia del supporto bellico di Stati Uniti e Nato.

Nel video, infatti, si vede nuovamente in azione il sistema Stugna-P, un sistema di difesa missilistica comandato da remoto. La resistenza, nascosta nella boscaglia, segue su uno schermo i movimenti aerei dei nemici, nello specifico di un elicottero. E una volta inquadrato nello schermo che vedete qui in calce l'obiettivo, ecco che Stugna-P può aprire il fuoco.

Tpyxa, rilanciando il video, scrive: "Oggi, un altro Ka-52 russo è stato abbattuto grazie a Stugna-P". E nelle immagini ecco che il soldato ucraino centra l'obiettivo nello schermo e poi apre il fuoco: per l'elicottero non c'è scampo. Il mezzo abbattuto, per inciso viene utilizzato dalle forze di Mosca per effettuare ricognizioni ma anche raid e incursioni d'attacco.

