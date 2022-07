Cina, razzo in caduta libera verso la terra: "La data dell'impatto", cosa può accadere

28 luglio 2022 a

Il razzo cinese "Lunga Marcia 5B", tra le 20 e le 25 tonnellate, sarebbe fuori controllo e in caduta libera verso la Terra: la data dell'impatto dovrebbe essere sabato 30 luglio, stando all'ultima rilevazione effettuata dalla rete di sorveglianza spaziale degli Stati Uniti. In ogni caso, però, non dovrebbero essere colpite aree abitate. Mentre è difficile prevedere il momento esatto in cui rientrerà nell'atmosfera terrestre. Ecco perché la finestra temporale per l'impatto è molto ampia: dovrebbe avvenire intorno alle 20.39 (ore italiane), ma gli esperti non ne sono certi e ipotizzano un margine di errore di 15 ore in anticipo o ritardo rispetto all'orario indicato.

Secondo le ultime previsioni, i detriti spaziali dovrebbero cadere nell'Oceano Pacifico settentrionale. Nessun pericolo, quindi, per l'Italia e per l'Europa o in generale per le zone abitate della Terra. Anche se è impossibile essere certi al 100%. Intanto da Pechino arrivano rassicurazioni sia sul tragitto del razzo che sul monitoraggio della caduta. I rischi per la Cina sono minimi.

Il razzo in questione è stato lanciato domenica scorsa per portare in orbita un nuovo modulo di laboratorio, da agganciare alla stazione spaziale cinese in costruzione. "Il 60-70% degli stadi centrali dei razzi lanciati nello spazio sono soggetti a rientro incontrollato, ma di solito si tratta di oggetti molto più piccoli. In questo caso invece si parla di circa 25 tonnellate, l'oggetto più massiccio che può rientrare senza controllo", ha spiegato all'Ansa Luciano Anselmo, ricercatore del Cnr esperto in dinamica spaziale. Se i detriti cadessero su una zona residenziale, i danni sarebbero pesanti sia per edifici e palazzi sia per le persone.