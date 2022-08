Donald Trump, un sondaggio-choc: quanti voti ha oggi, cifre mai viste

08 agosto 2022 a

a

a

Joe Biden perde consensi e Donald Trump li guadagna. L'ex presidente degli Stati Uniti torna in campo, le elezioni del Midterm sono alle porte, così come quelle del 2024. Ecco allora che il tycoon promette: "Ho corso due volte, ho vinto due volte e la seconda volta ho fatto molto meglio della prima... E ora potremmo doverlo fare di nuovo". Dalla sua parte i sondaggi. Una rilevazione informale del Cpac dà Trump al 69 per cento, in grado dunque di superare il governatore della Florida Ron DeSantis. È lui infatti il potenziale candidato alle primarie repubblicane, che però si è fermato al 24 per cento.

"È andata a Taiwan perché...": Donald Trump sgancia l'atomica su Nancy Pelosi

Salito sul palco della Conservative Political Action Conference in Texas, The Donald si scaglia contro gli avversari. Prima tra tutte, Nancy Pelosi. La speaker della Camera è stata al centro della polemica per il controverso viaggio a Taiwan. Quanto basta a Trump per definirla "una donna che porta caos". Non è diverso il parere nei confronti del suo successore: "Credo che l'inflazione sia ben più alta del 9,1 per cento stimato, costa alle famiglie americane 5-6mila dollari l'anno. Il rischio è che da un recessione si passi a una depressione".

"Covid? No, qual è la sua malattia": Donald Trump-choc su Joe Biden

E ancora: "Ora dobbiamo andare in giro a elemosinare. Prendete i cinque presidenti peggiori della storia Usa, nessuno di loro ha causato i danni che Biden sta provocando. Siamo un Paese del terzo mondo in molti sensi". Da qui le promesse: "Il ritorno dell'America inizia a novembre, e proseguirà nel 2024. Continueremo a batterci e ci riprenderemo il Paese". Da smantellare anche "l'agenda delle frontiere aperte di Biden e dei democratici". Quest'ultima per Trump "non ha senso: difendiamo i confini di Paesi lontani e non difendiamo il nostro". E pare che i cittadini siano dalla sua parte.