Ucraina, la soffiata dei servizi: "Si stanno preparando", guerra ribaltata

18 novembre 2022

Dopo la ritirata dei russi da Kherson, cambiano gli scenari per la guerra in Ucraina. Di fatto nelle ultime ore le truppe russe si stanno riposizionando e gli ucraini sarebbero pronti a una offensiva su larga scala. Una mossa che potrebbe radicalmente stravolgere il quadro della guerra. E così gli 007 britannici studiano le mosse dei reparti russi e provano a dare una lettura della situazione sul campo: "In seguito al ritiro del loro contingente da Ovest del fiume Dnepr, le forze russe continuano a dare priorità alla risistemazione, alla riorganizzazione e alla preparazione di difese nella maggior parte dei settori in Ucraina", si legge nel bollettino dell'intelligence britannica.

"Unità hanno costruito nuovi sistemi di trincea vicino al confine della Crimea, così come vicino il fiume Siversky-Donets tra le regioni di Donetsk e Lugansk", proseguono gli 007 di Londra, "alcuni di questi luoghi sono fino a 60 chilometri dietro l’attuale linea del fronte, il che suggerisce che i pianificatori russi si stiano preparando nel caso di ulteriori avanzamenti ucraini". "È probabile", conclude l’aggiornamento, "che la Russia alla fine cerchi di ridispiegare parte delle forze recuperate da Kherson per rinforzare e espandere le sue operazioni offensive vicino alla città di Bakhmut, nella regione di Donetsk". Insomma la guerra potrebbe conoscere una nuova fase cruenta con nuovi equilibri sul campo.