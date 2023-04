Cina, l'avvertimento dell'Italia: navi militari verso il Pacifico, cosa c'è dietro

22 aprile 2023 a

La questione Taiwan preoccupa sempre di più gli Stati Uniti, che ora contro la Cina chiedono anche l'aiuto dell'Italia. La risposta di Roma non si è fatta attendere: sarebbero stati avviati - come riporta Repubblica - nuovi pattugliamenti navali e missioni militari nella regione indo-pacifica. La situazione al largo di Taipei rappresenta al momento una delle principali priorità di Washington sul piano politico, economico, tecnologico e militare. L’obiettivo è convincere il leader cinese Xi Jinping a evitare una nuova guerra.

Le preoccupazioni degli Usa sono state comunicate anche al capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone dall'omologo americano Mark Milley durante il loro incontro a Washington. I due, dopo aver discusso del conflitto in Ucraina, hanno parlato anche di Taipei. In particolare, il capo delle forze armate americane ha detto di essere molto preoccupato dalle manovre a Taiwan, anche perché Xi ha ordinato ai suoi militari di essere pronti a invadere l’isola entro il 2027. Di qui l'idea di chiedere aiuto a tutti gli alleati “piantando bandierine” nella regione, non per provocare una guerra, ma anzi per prevenirla, dimostrando che gli Usa non sono soli nell'invitare Pechino alla prudenza.

L'Italia, comunque, si sarebbe già messa all'opera: "All’inizio di aprile la Morosini, imbarcazione della classe Pattugliatori Polivalenti d’Altura, è salpata da La Spezia per un una campagna di cinque mesi in Estremo oriente", scrive Paolo Mastrolilli su Repubblica. Si tratta, però, solo di un'anticipazione. Una missione più ampia arriverà nei prossimi mesi, come comunicato dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina italiana, Giuseppe Berutti Bergotto: "Tra fine 2023 e inizio del 2024, la nostra Marina invierà una squadra portaerei nella regione dell’Indo-Pacifico per operare con gli alleati. Navigherà fino al Giappone. La formazione comprenderà la portaerei Cavour e il suo naviglio di scorta, cioè un cacciatorpediniere, una fregata e un rifornitore di squadra".