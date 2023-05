Storm Shadow, scoop-Cnn: in Ucraina i primi missili a lungo raggio

11 maggio 2023 a

a

a

È partita la controffensiva dell'Ucraina. E dietro la manovra militare ci sarebbe il Regno Unito. Anzi, c'è il Regno Unito. Infatti Londra ha consegnato a Kiev i missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow, aumentando in modo significativo il potenziale di fuoco dell'Ucraina. La notizia è stata data in esclusiva dalla Cnn, l'emittente americana che ha svelato una fornitura che sarebbe dovuta restare segreta.

Ben Wallace, segretario alla Difesa britannico, commentando lo scoop della Cnn ha confermato i fatti, affermando che si tratta della "migliore possibilità dell'Ucraina per difendersi dalla continua brutalità della Russia". E ancora, la Cnn ha citato un funzionario occidentale che, sotto anonimato, ha rivelato che la Gran Bretagna avrebbe ricevuto assicurazioni da Kiev circa il fatto che gli Storm Shadow verranno usati soltanto all'interno del territorio sovrano, compresa la Crimea poiché l'annessione viene ritenuta illegale, e non per colpire il territorio russo, rischiando così di legittimare un'ulteriore escalation di Vladimir Putin.

Si tratta della prima fornitura all'Ucraina di armi a lungo raggio. Infatti, ad oggi, nemmeno gli Usa hanno accordato simili equipaggiamenti a Kiev: Joe Biden ha più di un dubbio nel fornire all'Ucraina armi che potrebbero raggiungere la Russia, sempre per il timore che le ritorsioni possano essere drammatiche, magari portate a compimento con l'utilizzo dell'arsenale atomico.

Come ti ammazzano nelle prigioni di Vladimir Putin: testimonianza agghiacciante

Nel dettaglio, lo Storm Shadow è un missile da crociera con capacità stealth sviluppato da Regno Unito e Francia. Il raggio d'azione è superiore ai 250 chilometri, poco meno rispetto agli ATACMS, missili Usa che l'Ucraina chiede da tempo. Stando alla descrizione fornita da MBDA Missile System, il gruppo europeo che produce gli Storm Shadow, si tratta di un'arma d'attacco profondo utilizzabile in ogni condizione atmosferica grazie all'alta perfezione tecnologica. "Dopo il lancio, l'arma scende al terreno abbracciando l'altitudine per evitare il rilevamento. Quando si avvicina al bersaglio, il suo cercatore a infrarossi di bordo abbina l'immagine del bersaglio con l'immagine memorizzata per garantire un attacco di precisione e danni collaterali minimi", spiega il gruppo.