Joe Biden, il Nyt: "Valuta il ritiro". La Casa Bianca smentisce: mistero sul presidente

L'articolo del New York Times è "assolutamente falso": il portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, smentisce l'indiscrezione secondo cui il presidente americano Joe Biden, in corsa per un secondo mandato, starebbe valutando l'idea di abbandonare la campagna elettorale per le presidenziali, magari facendo posto alla sua vice Kamala Harris. "È assolutamente falso. Se il New York Times ( il quotidiano che ha dato la notizia, ndr) ci avesse concesso più di sette minuti per commentare lo avremmo detto", ha scritto Bates su X.

L'ipotesi Harris, comunque, non dispiacerebbe a una parte di elettori dem: un sondaggio pubblicato dalla Cnn attribuisce alla vicepresidente un minor svantaggio nei confronti del candidato repubblicano Donald Trump, rispetto a quello accumulato da Biden. Stando alla rilevazione, il 45% degli elettori statunitensi sosterrebbe Harris in un ipotetico confronto diretto contro Trump, che invece si aggiudicherebbe il 47% dei consensi. Il divario tra Trump e Biden, invece, si è allargato a sei punti percentuali dopo il primo dibattito tra i due candidati alla Casa Bianca.

Intanto, nelle scorse ore è trapelata la notizia secondo cui Biden chiederebbe sempre più spesso consigli ai membri della sua famiglia, incluso il figlio Hunter, recentemente giudicato colpevole nel processo per la pistola acquistata mentendo sulla sua dipendenza dalla droga. Secondo fonti di Nbc News, Hunter sarebbe addirittura "intervenuto" nelle telefonate, negli incontri e nelle discussioni tra il presidente americano e i suoi assistenti. Una fonte interna alla Nbc ha raccontato che le reazioni erano piuttosto stupite. "Che diavolo sta succedendo?": questo il tenore dei commenti.

Il portavoce della Casa Bianca, inoltre, ha detto all'emittente che "Hunter è tornato con Biden dal fine settimana in famiglia a Camp David ed è andato direttamente con il presidente e il suo staff a preparare il discorso" sulla sentenza della Corte Suprema sull'immunità a Donald Trump.