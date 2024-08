Trump, il post osceno su Kamala Harris e Hillary Clinton

29 agosto 2024 a

Pesante, pesantissima l'insinuazione fatta dall'ex presidente americano Donald Trump. Il taycoon ha condiviso sul suo social Truth un post alquanto discutibile in cui insinua che la sua avversaria alla corsa verso la Casa Binaca, Kamala Harris abbia scambiato favori sessuali per aiutare la sua carriera politica. Insomma, la campagna elettorale sembra surriscaldarsi ai massimi livelli con le accuse lanciate da Trump alla vicepresidente americana. D'altronde non è la prima volta che Trump muove accuse alla Harris di un certo tenore.

Ma veniamo all'ultimo attacco del taycoon. Nell'immagine postata da Donald Trump sul suo social si vedono Kamala Harris e Hilary Clinton, sua avversaria nel 2016, con scritto: "È divertente come i p***i abbiano avuto un impatto diverso sulle loro carriere..."

Il riferimento è chiaro. Il tycoon è tornato sullo scandalo del presidente Bill Clinton con Monica Lewinsky. Ma non solo. Donald Trump si riferisce anche a un altro episodio ossia le voci di ambienti di destra secondo cui la relazione di Harris con Willie Brown, l'ex sindaco di San Francisco con cui usciva a metà degli anni '90 mentre era lo speaker dell'Assemblea statale della California, ha aiutato la sua ascesa politica. Trump sembra essere recidivo in quanto questa è la seconda volta in 10 giorni che il taycoon ha condiviso contenuti sul suo account personale che facevano attacchi a sfondo sessuale alla leader dem.