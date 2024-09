Germania, a sinistra si pentono: Scholz vuole mandare i clandestini in Ruanda

Carlo Nicolato 06 settembre 2024 a

Ci potrebbe essere ancora il Ruanda nel futuro di una quota di immigrati che decidono di riparare in Europa. Sì perché se il piano britannico di trasferimento forzato dei richiedenti asilo è stato accantonato dall’attuale governo laburista non è detto che non venga ripreso con qualche leggera modifica dal governo semaforo tedesco alla disperata ricerca di stemperare polemiche e accuse dopo l’attentato di Solingen per mano di un immigrato siriano. L’idea è stata avanzata in una intervista dal Rappresentante speciale del governo federale per gli Affari migratori, Joachim Stamp, che tuttavia nel caso specifico dice di non aver parlato a nome dell’esecutivo ma solo a quello del suo partito, cioè dei liberaldemocratici. Stamp sostiene che la Germania potrebbe utilizzare «le capacità disponibili lì originariamente preparate per questo accordo con gli inglesi», ma a differenza di quest’ultimo, il tutto dovrebbe avvenire sotto l’egida dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, Unhcr, «che poi si occuperebbe delle procedure». (...)