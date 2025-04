Oro italiano negli Usa, Fabio Rampelli: "Non è il momento"

"Quello dell’oro italiano all’estero è un tema importante, ma non può essere trattato adesso”: a dirlo Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, di FdI. Al Foglio ha fatto sapere che l'Italia non intende fare come qualcuno in Germania ha già cominciato a pretendere. Dunque, non intende chiedere agli americani di riavere il proprio oro, né chiederà di poter inviare propri funzionari negli Usa per verificare se nell'area militare di Fort Knox ci sono ancora tutti i lingotti italiani.

I tedeschi, preceduti da Elon Musk, si sono chiesti se nessuno abbia rubato l'oro detenuto nel caveau americano. Di qui la richiesta di andare a vedere. Richiesta arrivata non da una persona qualunque, ma da un parlamentare della Cdu, Marco Wanderwitz, che già da anni chiede controlli regolari. E oggi alla Bild ha spiegato che la questione del rimpatrio torna ad essere attuale. In passato, in piena guerra fredda, l'oro europeo è finito nei depositi americani per ragioni di sicurezza.