Di Martedì, Giannini deraglia da Floris: insulta Meloni e Salvini

A Di Martedì c'è, come in ogni puntata, l’appuntamento fisso con la "sbandata" di Massimo Giannini. L'editorialista di Repubblica accecato dalla propaganda anti-Meloni questa volta si spinge oltre ed etichetta la premier e il vicepremier Salvini come due "che imbrogliano" gli italiani. E così nel corso del suo intervento nello studio di Giovanni Floris, ecco che parte il solito ritornello contro il centrodestra, ma questa volta adattato ai dazi di Trump, il tema caldo di questi giorni: "Salvini e Meloni non sanno quello che dicono oppure cercano di imbrogliare gli italiani".



Parole dure quelle di Giannini che però si scontrano con la realtà dei fatti. Come è noto la premier ha già fissato per il prossimo 17 aprile un incontro negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump con un obiettivo chiaro "lo zero per zero", una mossa per cercare di attenuare il peso dei dazi sul nostro Paese ma soprattutto sull'Europa.