Scontrino al ristorante, dividete un piatto? 50 euro in più nel conto: scoppia la polemica

Chi condivide dei piatti a tavola paga 24 euro in più a testa nel conto finale: questo quanto scritto sul menù di un ristorante in Florida, negli Usa, e pubblicato online, dove ha scatenato grande indignazione. Ma non è finita qua. Il menù si rivela essere una sorta di regolamento con una serie di "termini e condizioni" a cui è necessario acconsentire nel momento in cui si fa l'ordine.

Andando avanti col menù, si legge non solo che è assolutamente vietato avere conti separati, ma che - nel caso in cui non se ne possa proprio fare a meno - è necessario farne richiesta prima di fare l'ordine. In quel caso è previsto un sovrapprezzo al servizio. "I nostri camerieri - si legge ancora nel regolamento - sono preparati con cura per assicurarvi un pasto ottimo. Per favore seguite le loro direttive e consigli al momento dell'ordine. La cucina non comprometterà alcun piatto per seguire capricciose richieste di modifiche". Nessuna variazione alle pietanze, quindi.

In un'altra sezione ci sono poi gli "obblighi" del cliente. Quest'ultimo dovrà ordinare almeno una portata principale. Se si è in due e si vuole dividere una pietanza ci sarà appunto un'aggiunta di 24 euro a persona nello scontrino. I contorni, invece, vengono fatti pagare 16 dollari in più nel caso in cui vengano ordinati da soli. Tante le polemiche generate da questo menù. In molti hanno commentato dicendo che l'atmosfera di questo locale sembra tutt'altro che accogliente.