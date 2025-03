Macron, con una mano la guerra e con l'altra gli affari

20 marzo 2025 a

a

a

Se nella Francia di Valéry Giscard d’Estaing, pieni anni Settanta, il nemico pubblico numero uno in Francia era il criminale Jacques René Mesrine, in quella di Emmanuel Macron, mezzo secolo dopo, il pericolo da cui ogni citoyen deve guardarsi si chiama Vladimir Putin. Le president, in grande difficoltà in politica interna, ha deciso di puntare tutto sulle tensioni internazionali e sulla paura del gigante russo, per recuperare consenso e credibilità.