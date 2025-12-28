Trump e Putin, la telefonata prima dell'incontro con Zelensky

Non ha fatto in tempo ad atterrare in Florida, Volodymyr Zelensky, e ha subito dovuto ingoiare un boccone amaro: prima del faccia a faccia con il presidente ucraino a Mar-a-Lago, il presidente americano Donald Trump ha sentito al telefono l'omologo russo Vladimir Putin, il convitato di pietra di questo nuovo round di colloqui. E la telefonata tra i due leader, fanno sapere dal Cremlino, è stata "molto produttiva".

Lo ha affermato l'inviato di Mosca Kirill Dmitriev che ha ripostato su X anche il messaggio di poco fa del presidente americano, che definiva lo scambio "buono e molto produttivo". L'incontro di Trump con il presidente Zelensky è previsto a breve.

Quella di oggi è la nona telefonata tra il presidente russo quello statunitense dall'inizio dell'anno, riporta Ria Novosti. I due leader si sono già sentiti il 12 febbraio, il 18 marzo, il 19 maggio, il 4 giugno, il 14 giugno, il 3 luglio, il 19 agosto e il 16 ottobre. All'inizio di dicembre, Putin ha ricevuto al Cremlino l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner per discutere l'essenza dell'iniziativa di pace, ma non sono riuscite a trovare un compromesso.

Dal canto suo, il portavoce ucraino Serhii Nykyforov, ripreso da Rbc Ukraine, ha fatto sapere che Zelensky e Trump diffonderanno una dichiarazione congiunta per le Forze armate ucraine prima dei colloqui, previsti alle 19 italiane.

Secondo il Financial Times però il colloquio telefonico tra Trump e Putin ha suscitato preoccupazioni nel team del leader ucraino. "Non fa bene all'umore - ha detto una persona vicina al presidente ucraino - ora sarà dura". I consiglieri di Zelensky hanno infatti ricordato che prima dell'ultimo incontro di persona avuto con Trump, lo scorso ottobre, il presidente americano aveva avuto una telefonata con Putin il giorno prima. E durante il faccia a faccia alla Casa Bianca, Trump aveva mostrato insofferenza verso Zelensky e il suo team, gettando via le mappe della linea del fronte in Ucraina, insistendo sulla cessione di tutto il Donbass a Mosca e rilanciando in più occasioni i punti discussi con Putin.