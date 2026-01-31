Iran, esplosioni con vittime: scatta l'allarme, quando possono intervenire gli Usa

"Sono state udite esplosioni a Nowshahr, Hashtgerd e Qeshm": situazione critica in Iran, secondo quanto riferito dall'attivista politica Dilan Azizmoradi su X. Altre esplosioni, inoltre, sarebbero state segnalate anche a Karaj e Tabriz. Un’altra ancora ha colpito un edificio di otto piani ad Ahvaz, nell'Iran sudoccidentale, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana citata dall’Ansa-Afp. La deflagrazione, che ha devastato due piani di un edificio, danneggiando anche diverse auto e negozi nelle vicinanze, sarebbe stata causata da una fuga di gas. Cinque le vittime. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco, citato dal Teheran Times, aggiungendo che due persone sono state salvate da sotto le macerie: un bambino di 3 anni e una donna.

Un'altra esplosione, avvenuta in un edificio della città portuale iraniana di Bandar Abbas, dove si sarebbe registrato un morto, pure sarebbe stata causata da una fuga di gas, secondo quanto riferito dal capo dei vigili del fuoco, Mohammad Amin Lyaghat, in un messaggio trasmesso dalla tv di Stato. "La causa iniziale dell'incidente nell'edificio di Bandar Abbas è stata una fuga di gas e un accumulo di gas, che hanno provocato un'esplosione. Questa è la teoria iniziale", ha spiegato. Intanto, l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim ha affermato che le notizie sui social media secondo cui un comandante della marina della Guardia Rivoluzionaria, il generale Tangsiri, sarebbe stato preso di mira nell'esplosione sono "completamente false".