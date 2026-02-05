Milano-Cortina, "problemi di agenda": Macron diserta la cerimonia

Il presidente francese, Emmanuel Macron, non sarà domani sera a Milano allo stadio di San Siro per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina. Secondo quanto riferito da fonti dell'Eliseo all'Ansa, "non è previsto che il presidente Macron vada a Milano a causa di problemi di agenda". Nelle scorse ore, invece, era girata voce che il capo dell'Eliseo non volesse partecipare all'evento per via della disposizione dei posti.

Per protocollo, infatti, Macron avrebbe dovuto sedersi accanto al vicepresidente americano J.D. Vance. La distribuzione dei posti in tribuna d’onore prevede la disposizione in ordine alfabetico, con gli ultimi due della fila in rappresentanza dei Paesi che ospiteranno le prossime due edizioni olimpiche invernali: Francia 2030 e Salt Lake City-Utah 2034. Ancora in bilico, invece, la partecipazione alla cerimonia del premier spagnolo Pedro Sanchez. In questo caso, a mettere in difficoltà la diplomazia spagnola sarebbe l’incognita, ancora non sciolta, sulla presenza di Israele. Da tempo, Sanchez ha annunciato la sua incompatibilità con eventuali presenze di Tel Aviv a qualsiasi tipo di evento.