"Gli Usa figli dell’Europa Per questo vi vogliamo forti e ottimisti come noi"

Quando queste conferenze iniziarono nel 1963, si svolgevano in una nazione – anzi su un continente – divisa contro se stessa. La linea tra comunismo e libertà (...) attraversava il cuore della Germania (...). Al momento di quel primo incontro, il comunismo sovietico era in marcia. Migliaia di annidi civiltà occidentale erano in bilico. All’epoca, la vittoria era tutt’altro che certa. Ma eravamo mossi da uno scopo comune. Eravamo uniti non solo da ciò contro cui combattevamo; eravamo uniti da ciò per cui stavamo combattendo. E insieme, Europa e America, prevalsero e un continente fu ricostruito. (... ) Una civiltà è stata nuovamente riunificata (...). Ma l’euforia di quel trionfo ci ha portati a una pericolosa illusione: che avevamo raggiunto, cito, «la fine della storia»; che ogni nazione sarebbe diventata una democrazia liberale; che i legami formati dal commercio e solo dal commercio avrebbero sostituito la nazione; che l’ordine globale basato su regole – un termine abusato – avrebbe sostituito l’interesse nazionale; e che saremmo vissuti in un mondo senza confini di cui tutti sarebbero diventati cittadini.

Questa era un’idea sciocca che ignorava sia la natura umana sia le lezioni di oltre 5.000 anni di storia. E ci è costata caro. In questa illusione abbiamo abbracciato una visione dogmatica di commercio senza restrizioni mentre alcune nazioni proteggevano le loro economie e sovvenzionavano le loro aziende per scavalcare sistematicamente le nostre – facendo chiudere i nostri stabilimenti, portando alla deindustrializzazione di gran parte delle nostre società (...). Abbiamo sempre più affidato la nostra sovranità alle istituzioni internazionali mentre molte nazioni investivano in enormi Stati sociali a scapito del mantenimento della capacità di difendersi. Questo, anche se altri Paesi ancora hanno investito nel più rapido rafforzamento militare di tutta la storia umana e non hanno esitato a usare il potere più duro per perseguire i propri interessi. Per placare una setta ecologista, ci siamo imposti politiche energetiche che stanno impoverendo la nostra gente, mentre i nostri concorrenti sfruttano petrolio, carbone, gas naturale e qualsiasi altra cosa – non solo per alimentare le loro economie, ma per usarle come leva contro le nostre. E, nella ricerca di un mondo senza confini, abbiamo aperto le porte a un’ondata senza precedenti di migrazione di massa che minaccia la coesione delle nostre società, la continuità della nostra cultura e il futuro del nostro popolo. Abbiamo commesso questi errori insieme e ora, insieme, abbiamo un debito con la nostra gente e cioè affrontare questi problemi per ripartire e ricostruire. Sotto il presidente Trump, gli Stati Uniti d’America si prenderanno ancora una volta il compito di rinnovamento, guidati da una visione di un futuro tanto orgoglioso, sovrano e vitale quanto il passato della nostra civiltà. E sebbene siamo disposti, se necessario, a farlo da soli, noi vogliamo e speriamo di farlo insieme a voi, nostri amici qui in Europa. Perché Stati Uniti ed Europa si appartengono. L’America è stata fondata 250 anni fa, ma le sue radici risalgono a questo continente (...). Facciamo parte di una sola civiltà – quella occidentale. Siamo uniti dai legami più profondi che le nazioni potrebbero condividere, forgiati da secoli di storia condivisa, fede cristiana, cultura, patrimonio, lingua, ascendenza e dai sacrifici che i nostri antenati hanno fatto insieme per la civiltà comune di cui siamo eredi. Ed è per questo che noi americani a volte possiamo sembrare un po’ diretti e pressanti nei nostri consigli. Ecco perché il presidente Trump chiede serietà e reciprocità dai nostri amici qui in Europa. Il motivo, amici miei, è perché ci teniamo molto a voi. Ci importa profondamente del vostro futuro e del nostro. E se a volte non siamo d’accordo, i nostri disaccordi derivano dal nostro profondo senso di preoccupazione per un’Europa a cui siamo legati – non solo economicamente, non solo militarmente. Siamo connessi spiritualmente e culturalmente. Vogliamo che l’Europa sia forte (...).

Fu qui in Europa che nacquero le idee che piantarono i semi della libertà. È stato qui in Europa che il mondo ha conosciuto lo stato di diritto, le università e la rivoluzione scientifica. Fu proprio questo continente che produsse il genio di Mozart e Beethoven, di Dante e Shakespeare, di Michelangelo e Da Vinci, dei Beatles e dei Rolling Stones. Ed è qui che i soffitti a volta della Cappella Sistina e le torreggianti guglie della grande cattedrale di Colonia testimoniano non solo la grandezza del nostro passato o una fede in Dio che ha ispirato queste meraviglie. Essi preannunciano le meraviglie che ci attendono in futuro. Ma solo se smetteremo di chiedere scusa per la nostra eredità e saremo invece orgogliosi di questo patrimonio comune potremo iniziare insieme il lavoro di immaginare e plasmare il nostro futuro economico e politico. La deindustrializzazione non era inevitabile. È stata una scelta politica (...). E la perdita della sovranità della nostra catena di approvvigionamento non è stata una conseguenza di un sistema di commercio globale prospero e sano. È stato sciocco (...). La migrazione di massa non è, non è stata o non è una preoccupazione marginale di poca importanza. È stata e continua a essere una crisi che sta trasformando e destabilizzando le società in tutto l’Occidente. Insieme possiamo reindustrializzare le nostre economie e ricostruire la nostra capacità di difendere i nostri popoli. Ma il lavoro di questa nuova alleanza non dovrebbe concentrarsi solo sulla cooperazione militare e sul riconquistare le industrie del passato. Dovrebbe anche essere concentrato, insieme, sull’avanzamento dei nostri interessi comuni e delle nuove frontiere, liberando la nostra ingegnosità, la nostra creatività e lo spirito dinamico per costruire un nuovo secolo occidentale. Viaggi spaziali commerciali e intelligenza artificiale all’avanguardia; automazione industriale e produzione flessibile; creare una catena di approvvigionamento occidentale per minerali critici non vulnerabili a estorsioni da parte di altre potenze; e uno sforzo unificato per competere per la quota di mercato nelle economie del Sud Globale. Insieme non solo possiamo riprendere il controllo delle nostre industrie e delle nostre catene di approvvigionamento – possiamo prosperare nelle aree che definiranno il XXI secolo. (...) Non possiamo più porre il cosiddetto ordine globale al di sopra degli interessi vitali del nostro popolo e delle nostre nazioni. (...) Le Nazioni Unite hanno ancora un enorme potenziale come strumento per il bene nel mondo. Ma non possiamo ignorare che oggi, sulle questioni più urgenti, non hanno risposte e non hanno alcun ruolo (...). Questa è la strada che il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno intrapreso. È il percorso su cui vi chiediamo qui in Europa di unirvi a noi. È un percorso su cui abbiamo camminato insieme in passato e sul quale speriamo di camminare di nuovo insieme. (...) Non vogliamo che i nostri alleati siano deboli, perché questo ci rende più deboli. Vogliamo alleati che possano difendersi affinché nessun avversario sia mai tentato di mettere alla prova la nostra forza collettiva. Ecco perché non vogliamo che i nostri alleati siano incatenati dal senso di colpa e dalla vergogna. Vogliamo alleati orgogliosi della loro cultura e del loro patrimonio, che comprendano che siamo eredi della stessa grande e nobile civiltà, e che, insieme a noi, siano disposti e capaci di difenderla (...). Ciò che vogliamo è un’alleanza rinvigorita che riconosca che ciò che ha afflitto le nostre società non è solo una serie di cattive politiche, ma un malessere di disperazione e compiacenza. L’alleanza che vogliamo è quella che non è paralizzata dall’inazione dalla paura – del cambiamento climatico, della guerra, della tecnologia. Invece, vogliamo un’alleanza che si lanci coraggiosamente verso il futuro. E l’unica paura che abbiamo è quella di non lasciare ai nostri figli delle nazioni più orgogliose, più forti e più ricche. Un’alleanza pronta a difendere il nostro popolo, a tutelare i nostri interessi e a preservare la libertà d’azione che ci permette di modellare il nostro destino.

Un'alleanza che non permette che il proprio potere venga esternalizzato, vincolato o subordinato a sistemi al di fuori del suo controllo; che non dipenda dagli altri per le necessità critiche della sua vita nazionale e che chieda il permesso prima di agire. E soprattutto, un'alleanza basata sul riconoscimento che noi, l'Occidente, abbiamo ereditato insieme qualcosa di unico, distintivo e insostituibile, perché questo, dopotutto, è la base stessa del legame transatlantico. Agendo insieme in questo modo, non aiuteremo solo a ristabilire una politica estera sana. Ci restituirà un senso più chiaro di noi stessi. Ristabilirà un posto nel mondo e, così facendo, scoraggerà le forze che puntano alla cancellazione della nostra civiltà che oggi minacciano sia l'America che l'Europa. Quindi, in un periodo di titoli di media che annunciano la fine dell’era transatlantica, che sia chiaro a tutti che questo non è né il nostro obiettivo né il nostro desiderio – perché per noi americani, la nostra casa può essere nell’emisfero occidentale, ma saremo sempre figli dell’Europa. La nostra storia iniziò con un esploratore italiano la cui avventura nel grande ignoto per scoprire un nuovo mondo portò il cristianesimo nelle Americhe – e divenne la leggenda che definì l'immaginario della nostra nazione di pionieri. Le nostre prime colonie furono costruite da coloni inglesi, ai quali dobbiamo non solo la lingua che parliamo ma l’intero nostro sistema politico e legale. Le nostre frontiere furono plasmate dagli scozzesi-irlandesi – quel clan orgoglioso e robusto delle colline dell'Ulster che ci diede Davy Crockett, Mark Twain, Teddy Roosevelt e Neil Armonstrong. Il nostro grande cuore del Midwest è stato costruito da agricoltori e artigiani tedeschi che hanno trasformato pianure deserte in una potenza agricola globale – e, tra l’altro, hanno notevolmente migliorato la qualità della birra americana. La nostra espansione verso l’interno ha seguito le orme dei commercianti di pellicce e degli esploratori francesi i cui, tra l’altro, i cui nomi adornano ancora i cartelli stradali e i nomi delle città in tutta la Valle del Mississippi. I nostri cavalli, i nostri ranch, i nostri rodeo – l’intera storia d'amore dell’archetipo del cowboy che divenne sinonimo del West americano – sono nati in Spagna. E la nostra città più grande e iconica si chiamava Nieuwe Amsterdam prima di essere chiamata New York. E dovete sapere che nell’anno in cui il mio paese fu fondato, Lorenzo e Catalina Geroldi vivevano a Casale Monferrato, nel Regno di Piemonte-Sardegna. E Josè e Manuela Reina vivevano a Siviglia, in Spagna.

Non so cosa sapessero delle 13 colonie che avevano ottenuto l'indipendenza dall'impero britannico, ma ecco di cosa sono certo: non avrebbero mai potuto immaginare che 250 anni dopo, uno dei loro discendenti diretti sarebbe tornato oggi su questo continente come capo diplomatico di quella nazione allora neonata. Eppure eccomi qui, e la mia stessa storia mi ricorda che sia le nostre vicende che i nostri destini saranno sempre legati. Insieme abbiamo ricostruito un continente distrutto dopo due devastanti guerre mondiali. Quando ci siamo ritrovati nuovamente divisi dalla Cortina di Ferro, l’Occidente libero si unì con i coraggiosi dissidenti che lottavano contro la tirannia a Est per sconfiggere il comunismo sovietico. Abbiamo litigato l'uno contro l’altra, poi ci siamo riconciliati, poi nuove liti e nuove riconciliazioni. E abbiamo sanguinato e siamo morti fianco a fianco nei campi di battaglia da Kapyong a Kandahar. E sono qui oggi per chiarire che l'America sta tracciando la strada per un nuovo secolo di prosperità, e che ancora una volta vogliamo farlo insieme a voi, i nostri cari alleati e i nostri amici più antichi. Vogliamo farlo insieme a voi, con un'Europa orgogliosa del proprio patrimonio e della sua storia; con un'Europa che ha lo spirito di creazione della libertà che ha mandato navi in mari inesplorati e ha dato vita alla nostra civiltà; con un'Europa che hai mezzi per difendersi e la volontà di sopravvivere. Dovremmo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme nell'ultimo secolo, ma ora dobbiamo affrontare e abbracciare le opportunità di uno nuovo secolo – perché il mondo di ieri è finito, il futuro è inevitabile e il nostro destino ci attende insieme.