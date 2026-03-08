Libero logo
Sanchez, figuraccia mondiale: ecco cosa fanno la "sua" fregata e i "suoi" missili

domenica 8 marzo 2026
2' di lettura

Durante una tappa della campagna elettorale per le regionali in Castiglia e León, a Soria il 7 marzo 2026, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha portato il conflitto iraniano al centro del dibattito politico nazionale. Presentato come "il supereroe della pace" dalla ministra per le Pari opportunità, Sánchez ha ribadito il suo "No alla guerra", sfidando l'amministrazione Trump e accusando i leader dell'opposizione – Alberto Núñez Feijóo del Partito Popolare (PP) e Santiago Abascal di Vox – di sostenere un conflitto che danneggerà gli spagnoli, rendendo "più costosa la loro vita quotidiana".

"Confondono la sovranità con il servilismo. Sovranità nazionale significa difendere, al di sopra di tutto e contro tutti, l’interesse generale del nostro Paese", ha dichiarato Sánchez tra gli slogan "No alla guerra" scanditi dal pubblico, nuovo mantra del Psoe e della sinistra europea.Il premier ha aggiunto: "Dicendo no alla guerra ci siamo guadagnati il rispetto del mondo", ricordando il sostegno del governo conservatore di José María Aznar alla guerra in Iraq nel 2003, e accusando l'opposizione di ripetere lo stesso errore, "dimostrando di non aver imparato nulla".Nelle stesse ore, la fregata Cristóbal Colón, la più avanzata della Marina spagnola, navigava nel Mediterraneo verso Cipro (arrivo previsto il 10 marzo), con 200 militari a bordo. Missione ufficiale: evacuazione civili e scorta a navi greche e alla portaerei francese Charles de Gaulle, in un contesto di "deterrenza difensiva".

Pedro Sanchez e l'ipocrisia dei compañeros

Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha mandato in estasi tutte le sinistre dichiarando, in polemica con Stati Uniti...

Equipaggiata per rilevare e neutralizzare minacce aeree o missilistiche, la fregata ha sollevato polemiche: annunciata dopo il rifiuto di concedere basi USA a Trump per attacchi contro l'Iran, e decisa senza consultare il Parlamento, motivando con "urgenza". Il PP chiede un voto alle Cortes, mentre Sánchez promette di riferire sul conflitto.Inoltre, la Spagna mantiene contingenti vicini al teatro di guerra, come la batteria di missili Patriot ad Adana (Turchia), che recentemente ha fornito dati per intercettare un missile iraniano. Ma non ditelo a Sanchez... O forse lo sa già?

Il potere di Sanchez si ispira a Almodovar

Pedro Sanchez, primo ministro socialista, ha annunciato che la Spagna non consentirà agli aerei degli Stati Uniti...
