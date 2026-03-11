Svizzera, autobus a fuoco: 6 morti e 5 feriti. "Un passeggero si è dato fuoco"

Una tranquilla cittadina del Canton Friburgo, in Svizzera occidentale, è stata sconvolta ieri sera da una strage su un autobus di linea. Alle 18:25 circa, in pieno centro sulla Murtenstrasse, un PostBus della tratta Kerzers-Dudingen è andato completamente a fuoco, causando almeno sei morti e cinque feriti, di cui tre in condizioni gravi.

Tra i feriti figura anche un soccorritore.La polizia cantonale di Friburgo, tramite il portavoce Frederic Papaux, ha confermato che l'incendio è da attribuire a un "atto volontario". Secondo alcuni testimoni oculari citati dai media locali, un passeggero si sarebbe cosparso di benzina e dato fuoco all'interno del mezzo, scatenando fiamme altissime e rapide che hanno avvolto l'intero veicolo.

Un testimone ha descritto un uomo con il volto annerito che è sceso dal bus con le mani alzate. Il bilancio provvisorio è stato aggiornato in serata dopo una breve conferenza stampa. La polizia ha escluso cause tecniche e non ha commentato l'ipotesi di terrorismo, limitandosi a dire: "È troppo presto per dettagli". Il luogo è rimasto transennato per tutta la notte, con vigili del fuoco e investigatori al lavoro sui resti carbonizzati. Kerzers, comune di circa 5.000 abitanti a una ventina di chilometri da Berna, è sotto choc.