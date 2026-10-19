Crocifisso crolla durante la messa, prete muore in diretta: il video sconvolgente

Una morte che ha lasciato tutti di sasso, quella di un sacerdote cattolico. Patricio Sánchez è deceduto in Ecuador dopo che un crocifisso gli è caduto addosso mentre celebrava una messa che veniva trasmessa in streaming. L’arcidiocesi di Guayaquil, città costiera situata 265 chilometri a sud-ovest della capitale Quito, ha identificato il sacerdote della chiesa del Perpetuo Socorro. Le immagini della funzione di sabato sera mostrano un pesante crocifisso staccarsi dalla parete sopra l’altare e colpire Sánchez alla testa mentre celebrava la funzione religiosa.

Non sembra che il prete si sia accorto di quanto stava accadendo. I fedeli hanno gridato per chiedere aiuto, mentre lo streaming sui social proseguiva. Subito dopo l'impatto, il parroco è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale.