Paura in volo, il portellone si stacca subito dopo il decollo: cos'è successo ad alta quota

Paura in volo: il portellone dell'aereo si stacca poco dopo il decollo e il velivolo è costretto all'atterraggio di emergenza. È successo in Nigeria a un aereo della Triton Aviation partito da Abuja e diretto a Lagos. Come riporta il Nigerian Safety Investigation Bureau (NSIB), l'organismo nigeriano che si occupa delle indagini sulla sicurezza aeronautica, il Bombardier Challenger 604 è decollato nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre dallo scalo di Abuja. A circa 1070 metri di altitudine, solo 22 minuti dopo la partenza, l'equipaggio di bordo ha lanciato l'allarme di emergenza.

In seguito alla richiesta di soccorso sono stati allertati il personale antincendio e di emergenza dell'aeroporto e l'équipe medica per prepararsi al rientro dell'aeromobile. Il velivolo, dunque, ha fatto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di partenza e i nove passeggeri (sei viaggiatori e tre membri dell'equipaggio) sono atterrati senza conseguenze. Il portellone dell'aereo, invece, è stato ritrovato da alcuni agricoltori nella periferia di Abuja.