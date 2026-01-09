Mercosur, ok dall'Ue. Il Pd tocca il fondo: "Esiste ancora una maggioranza?"

"Esiste ancora una maggioranza?". Non c'è niente da fare: le opposizioni si attaccano pure al Mercosur pur di far credere a un governo sull'orlo di una crisi. Nel pomeriggio il Consiglio Ue ha adottato oggi due decisioni che autorizzano la firma dell'Accordo di partenariato UEMercosur (Empa) e dell'Accordo commerciale interinale (iTA) tra l'Ue e il Mercosur. Insieme, questi accordi rappresentano una tappa importante nella relazione di lunga data tra l'Ue e i partner del Mercosur - Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Grande soddisfazione espressa dalla presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, mentre in Italia la Lega ha già annunciato il proprio voto contrario in Parlamento al momento della ratifica. Fratelli d'Italia e Forza Italia sottolineano in ogni caso le garanzie strappate per tutelare i nostri agricoltori. Una distanza politica, all'interno del centrodestra, che scatena il Partito democratico ma che, alla prova dei fatti, non avrà alcun effetto sulla maggioranza.

Dal punto di vista pratico, una volta in vigore, gli accordi stabiliranno un quadro per il dialogo politico, la cooperazione e le relazioni commerciali all'interno di un partenariato modernizzato e completo. Gli accordi richiederanno il consenso del Parlamento europeo prima di poter essere formalmente conclusi dal Consiglio. Sarà inoltre necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Ue affinché l'EMPA possa entrare in vigore. L'EMPA riunisce dialogo politico, cooperazione e un ampio impegno settoriale sotto un unico quadro. Include inoltre un pilastro dedicato al commercio e agli investimenti, che diventerà pienamente applicabile una volta concluso l'accordo. Queste disposizioni rafforzeranno la cooperazione in settori quali sviluppo sostenibile, ambiente e azione per il clima, trasformazione digitale, diritti umani, mobilità, lotta al terrorismo e gestione delle crisi.

L'Accordo commerciale interinale (iTA) riflette il pilastro di liberalizzazione degli scambi e degli investimenti dell'Empa e fungerà da accordo autonomo fino all'entrata in vigore dell'Empa completo. Il suo obiettivo è fornire quanto prima i benefici economici degli impegni commerciali negoziati. L'accordo prevede riduzioni tariffarie e apre l'accesso a nuovi mercati per un'ampia gamma di beni e servizi. Settori chiave come agricoltura, automotive, farmaceutico e chimico beneficeranno di condizioni commerciali migliorate. Include inoltre disposizioni per facilitare gli investimenti e rimuovere le barriere al commercio transfrontaliero di servizi, in particolare nei servizi digitali e finanziari. Gli Stati membri potranno chiedere alla Commissione di avviare indagini di salvaguardia e la Commissione dovrà informare il Consiglio in modo completo e tempestivo di qualsiasi azione di salvaguardia prevista. Queste disposizioni temporanee garantiscono un elevato livello di protezione per gli agricoltori e i settori agroalimentari dell'Ue durante il periodo di transizione.