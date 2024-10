Arte italiana e cinese a confronto a Padova

03 ottobre 2024 a

Fino al 1° settembre 2024, la Galleria Cavour di Padova ospita la mostra "L’Estremo Oriente e l’Italia: Visioni d’arte a confronto", un evento che promuove il dialogo tra le arti visive di due culture diverse ma profondamente legate. L'iniziativa, curata dalla storica dell'arte Serenella Baccaglini e promossa dal Comune di Padova, vede la partecipazione di quattro artisti di spicco: Huang Cheng-Yuan (Taiwan), Beat Baumann (Svizzera), Marco Ronga e Gustavo Jervè Palumbo (Italia).

La mostra non solo mette in luce le influenze reciproche tra l'arte orientale e occidentale, ma si propone anche come ponte culturale, ispirandosi al tema della Biennale di Venezia del 2024. Secondo Baccaglini, l'arte contemporanea riflette una realtà globale in cui confini e barriere sono sempre più labili. Gli artisti in mostra esplorano queste dinamiche attraverso tecniche che spaziano dal disegno tradizionale alla sperimentazione con l'intelligenza artificiale, come nel caso di Jervè Palumbo. Un'altra sezione della mostra è dedicata ai giovani artisti emergenti, un elemento distintivo dell’evento. La curatrice ha selezionato sei giovani talenti che avranno l’opportunità di presentare le proprie opere in contesti internazionali, come Shanghai e New York. I giovani artisti emergenti di IBA Investment, sono stati selezionati personalmente da Serenella Baccaglini. Danilo Gigante, amministratore di IBA Investment, ha sottolineato l'importanza di dare visibilità ai nuovi talenti, soprattutto in un'epoca in cui l'arte fatica a trovare spazio tra l'invasione delle immagini digitali. Gigante, ha sottolineato l'importanza di questa piattaforma per i giovani artisti, augurandosi che possano sfruttare queste opportunità per affermarsi nel panorama artistico mondiale.