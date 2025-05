Normal apre il suo primo negozio a Milano e regala giftcard ai primi clienti: ecco quandoNormal arriva a Milano. Dopo l'approdo della catena danese a Roma, l'insegna sbarca anche nel capoluogo lombardo e sceglie il centro commerciale Milanofiori. L'opening è previsto per le 9 di mercoledì 28 maggio. Proprio in occasione dell'inaugurazione sono state preparate alcune sorprese per tutti. In particolare, i primi clienti riceveranno delle giftcard del valore di 30 euro e saranno distribuite mille surprise bag. In palio anche un intero pallet di prodotti in regalo.

L'insegna

La proposta di Normal è varia, tra marchi noti e novità di ogni genere. L'insegna non fa sconti o saldi, ma garantisce ai clienti sempre prezzi bassi e fissi su tutti i prodotti. Sugli scaffali dei negozi è possibile trovare più di 4mila articoli per la cura del corpo, dei capelli e della pelle, per l’igiene orale e personale, make-up e cosmetici, profumi e deodoranti, detergenti per la cucina e la lavatrice, bibite analcoliche, snack dolci e salati, caffè e spezie, barrette e bevande proteiche, casalinghi, materiali per l’ufficio e per la scuola e anche alimenti e accessori per gli animali domestici. L’assortimento viene costantemente rinnovato, con oltre 100 nuovi prodotti a settimana.

Gli obiettivi

La struttura del negozio è a labirinto, permettendo così agli utenti di visionare tutti i prodotti in vendita dovendo seguire un percorso, senza perdersi nulla. L'azienda danese spiega che l'Italia è un obiettivo sempre più importante: "Queste nuove aperture hanno l’obiettivo di rafforzare la nostra presenza nel Sud Europa - spiega esper Brask Laumann, Country Manager per l’Italia di Normal -. Nei due punti vendita di Roma abbiamo avuto un grande successo, con un numero di clienti superiore alle nostre aspettative. Ciò ha confermato pienamente la nostra convinzione che Normal e la clientela italiana siano un’accoppiata vincente! Siamo certi che la nostra offerta di migliaia di prodotti a prezzi stabili e convenienti conquisterà anche il pubblico di Milano".