Mfe, ecco tutti gli obiettivi del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi

L’evoluzione di Mediaset in MFE – MEDIAFOREUROPE (la holding di svulippo internazionale del Biscione) rappresenta l’esito di un percorso strategico avviato circa vent’anni fa da Pier Silvio Berlusconi, che ha guidato il gruppo in una trasformazione profonda: da editore nazionale a protagonista in forte ascesa del panorama media europeo.

Come sottolinea oggi MF Milano Finanza, è facile che l’attenzione sulle recenti operazioni straordinarie per il controllo della tedesca ProSiebenSat.1 Media o il ricordo del fondatore offuschino l’importanza del lavoro fatto negli ultimi anni, in particolare nella ridefinizione del modello industriale e dell’approccio strategico.

Oggi MFE è un gruppo solido, che opera con successo nei mercati italiano e spagnolo, con un business capace di generare risultati eccellenti e una forte generazione di cassa, uno degli indicatori più importanti dello stato di salute di un’azienda. Le nuove modalità integrate di vendita pubblicitaria, attraverso la piattaforma di MFE-Advertising, lo sviluppo delle produzioni con un occhio attento alle diverse sensibilità nazionali e l’espansione in Europa sono i segni distintivi di una strategia moderna, efficace e sostenibile.

In questo quadro si inserisce l’acquisizione – paziente e finanziata con risorse proprie – di oltre il 30% del capitale di ProSiebenSat.1 Media. L’obiettivo è costruire una piattaforma industriale su scala pan-europea, valorizzando sinergie tra contenuti, reti e tecnologie.

Che a portare avanti questo disegno sia un gruppo italiano con la storia e l’identità di Mediaset, sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi e con bilanci solidi, rafforza ulteriormente la rilevanza strategica dell’operazione.