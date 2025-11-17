Efficienza energetica: ecco come ridurre i consumi rispettando l’ambiente

I metodi della nonna non sono più necessari: per risparmiare energia non serve più vivere al buio con la stufa spenta e le coperte fino al collo. Il Gruppo Enel sta lavorando molto sul concetto di efficienza energetica, che si traduce così: “usare l’energia senza sprechi”, perché funziona. L’efficienza si misura valutando il rapporto tra le prestazioni di un’attività — come riscaldare o raffrescare un edificio, offrire un servizio di trasporto o produrre beni — e la quantità di energia necessaria per svolgerla. Più elevata è la prestazione ottenuta con un minore consumo di energia, maggiore sarà l’efficienza.

A livello economico, si utilizza spesso il concetto di “intensità energetica”, che mette in relazione il consumo di energia con il Prodotto Interno Lordo (PIL), misurando quanta energia è necessaria per generare un’unità di valore economico. Nel 2024, ad esempio, l'intensità energetica in Italia ha mostrato un trend in diminuzione, raggiungendo il 90% dell'obiettivo intermedio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) grazie a un risparmio di 4,5 Mtep dovuto a misure di efficienza energetica. Questo miglioramento è frutto soprattutto degli incentivi fiscali e del Conto Termico, ma anche dei contributi dei settori dei trasporti e delle diagnosi energetiche nelle imprese. E fino a pochi mesi fa una famiglia italiana tipo, spendeva circa 1.400 euro all’anno tra luce e gas, con consumi elettrici di 2.700 kWh. Luci accese ovunque, forno sempre pronto, termosifoni a manetta… insomma, un piccolo casinò energetico.