Educazione finanziaria, Moreno Zani (Tendercapital): "Promuovere una cultura finanziaria diffusa, che parta dai giovani ma coinvolga tutte le generazioni"

mercoledì 19 novembre 2025
"Il mese di novembre, tradizionalmente dedicato all'educazione finanziaria, rappresenta un'opportunità fondamentale per riflettere sull'importanza di acquisire competenze e conoscenze in ambito economico. In un contesto globale sempre più complesso e interconnesso, l'educazione finanziaria non è più un'opzione, ma una necessità. È uno strumento imprescindibile per consentire a cittadini, famiglie e imprese di compiere scelte consapevoli, gestire le risorse in modo responsabile e pianificare il futuro con maggiore sicurezza". Così Moreno Zani, Presidente di Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell’asset management, intervenuto in occasione del mese di novembre dedicato all’educazione finanziaria.

"Soprattutto in un momento storico segnato da incertezze economiche e cambiamenti rapidi – ha proseguito – è essenziale promuovere una cultura finanziaria diffusa, che parta dai giovani ma coinvolga tutte le generazioni. Le scuole rappresentano il luogo ideale per avviare questo percorso, sensibilizzando i più giovani sull'importanza di una gestione consapevole delle risorse finanziarie. Investire in educazione finanziaria significa investire nel benessere delle persone, nella loro capacità di affrontare le sfide quotidiane e di contribuire attivamente alla crescita del nostro sistema economico e sociale".

Per Moreno Zani: "Come cittadini, istituzioni e operatori del settore abbiamo il dovere di collaborare affinché la finanza non sia percepita come un mondo distante, ma come una risorsa accessibile a tutti. Solo così possiamo costruire una società più inclusiva, informata e resiliente".

