giovedì 20 novembre 2025
MFE-MEDIASET: NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2025 UTILE PIÙ CHE RADDOPPIATO PER IL GRUPPO GUIDATO DA PIER SILVIO BERLUSCONI

La trimestrale di MFE offre uno spaccato interessante non solo sull’andamento economico del Gruppo, ma anche sui risultati televisivi di Mediaset in Italia. Dai dati emerge infatti che Mediaset continua a mantenere una posizione di forza nelle principali fasce d’ascolto sul target commerciale 15–64 anni, il pubblico considerato centrale dagli investitori pubblicitari. Una leadership costante, che conferma la solidità dell’offerta editoriale e la capacità del Gruppo di intercettare quotidianamente il pubblico più rilevante per il mercato.

Dalla trimestrale affiora però anche un dato meno scontato: pur non essendo tra gli obiettivi strategici dichiarati, Mediaset si conferma anche nel 2025 — per il terzo anno consecutivo — il primo editore italiano sul totale giorno, considerando l’intera platea televisiva. La quota d’ascolto raggiunge il 37,4%, contro il 35,8% della Rai.

Il trimestre luglio–settembre rafforza ulteriormente questo scenario. In prima serata, Mediaset conquista il pubblico totale con una media del 40,8%, superando il servizio pubblico di oltre otto punti. Un risultato che segna una crescita del 6% sullo scorso anno, mentre la Rai registra un calo del 5%.

