GCDS INAUGURA LA “TABACCHERIA” PER IL PERIODO NATALIZIO: UN OMAGGIO ALLE ORIGINI ITALIANE E ALLA SOCIALITÀ MILANESE

Per il periodo natalizio, GCDS inaugura un inedito takeover di una tabaccheria nel cuore di Isola, trasformandola in una destination urbana che celebra l’autenticità della cultura milanese. Il progetto nasce dal desiderio di riscoprire le origini italiane del brand e di reinterpretare uno dei luoghi più iconici della quotidianità cittadina: la tabaccheria, simbolo di incontro, abitudine, socialità e gioco.

Un gesto affettivo e culturale che rilegge la tradizione popolare in chiave contemporanea, restituendo alla città un luogo di condivisione durante il periodo delle feste.

“Milano sembra ormai una città così solitaria,” racconta Giuliano Calza, Creative Director di GCDS. “Ritrovarsi al bar, tra amici, davanti a uno spritz o a una partita a carte, è diventato un atto di comunità. Volevamo ricreare quella sensazione di appartenenza e farne il cuore di questa attivazione, trasformando un luogo comune in un’esperienza collettiva.”

In occasione dell’apertura, GCDS presenta una collezione di prodotti in edizione limitata, pensata come un holiday shopping playground coerente con l’ethos del brand, “toys for adults”. Tra i prodotti in limited availability: la Answer Ball, le carte da gioco con stampa Hentai, portacenere in porcellana, key & bag chains, una tombola in scatola in collaborazione con Outpump, stickers, cartoline, olio extravergine di Sant’Eufemia e il panettone “Trittone” trigusto, realizzato in collaborazione con Casa Infante.

Tra i gadgets presentati, GCDS pensa anche a chi non si separa mai dal proprio device. Con Ploom, brand che fa dell’innovazione e del design due dei suoi punti di forza, nasce una porta device bag firmata GCDS, ispirata alla Comma Notte Bag e pensata per custodire con stile quello che è ormai un essential. Un oggetto che unisce funzionalità e linguaggio fashion, con il tipico tocco ironico e contemporaneo di GCDS.

“Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione,” ha affermato Didier Ellena, Amministratore Delegato di JTI Italia. “L’incontro tra Ploom e GCDS rappresenta perfettamente il nostro spirito diinnovazione”.

I gadgets saranno anche available online su GCDS.COM.

Lo spazio prenderà vita ogni settimana con drop fisici di gadget esclusivi, trasponendo nel mondo reale la logica dei lanci digitali del brand. Ciascun lancio sarà accompagnato da un evento dedicato alle usanze milanesi:

20 novembre - Inaugurazione ufficiale con aperitivo aperto al pubblico e alla guest list GCDS

27 novembre - Serata Karaoke in collaborazione con Le Donnole con alcuni posti aperti al pubblico (previa registrazione)

2 dicembre - Serata Burraco ospitata da Umberta Beretta e Burraco Society (su invito)

11 dicembre - Serata Tombola in collaborazione con Outpump, con alcuni posti aperti al pubblico (previa registrazione)

La Tabaccheria GCDS sarà aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:00, in Via Pietro Borsieri 35, Milano, dal 20 Novembre al 18 Dicembre.