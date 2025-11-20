Visita del Ministro della Difesa Guido Crosetto negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha concluso una missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, nel corso della quale ha incontrato le principali autorità politiche e militari dei due Paesi, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di difesa, sicurezza e stabilità regionale.

Emirati Arabi Uniti

A Dubai, il Ministro Crosetto ha avuto un cordiale e costruttivo colloquio con il Ministro di Stato per gli Affari della Difesa, Mohamed Bin Mubarak Al Fadhel Al Mazrouei. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per approfondire i rapporti tra le Forze Armate dei due Paesi e per discutere delle opportunità di consolidare ulteriormente la collaborazione nel settore della difesa, anche attraverso un crescente impegno congiunto nei campi tecnologico e industriale.

Nel corso della visita, il Ministro ha incontrato anche Sua Altezza lo Sceicco Mohamed Bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il confronto ha permesso di affrontare temi di interesse comune, con particolare attenzione alla cooperazione in materia di sicurezza e alla gestione delle sfide poste dalle nuove minacce globali.

Qatar

A Doha, Crosetto ha incontrato Sua Eccellenza Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, Vice Primo Ministro e Ministro della Difesa del Qatar. Il Ministro ha riconosciuto il ruolo cruciale svolto dal Qatar quale attore di primo piano nel contesto mediorientale e interlocutore affidabile nei processi di mediazione internazionale, dalla crisi di Gaza ad altre tensioni regionali.

Durante il colloquio è stata condivisa la volontà di rafforzare i già profondi legami di amicizia tra Italia e Qatar e di consolidare la cooperazione tra le rispettive Forze Armate e nei settori chiave dell’industria della difesa.

Nel corso della missione, il Ministro ha anche salutato i militari italiani impegnati nell’esercitazione multinazionale “Ferocious Falcon 6” con Francia, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia. Rivolgendosi ai nostri uomini e donne in uniforme, Crosetto ha espresso gratitudine per la professionalità e l’impegno con cui rappresentano l’Italia nel mondo, ricordando come ogni missione contribuisca alla sicurezza nazionale e alla credibilità del Paese.

La visita si è conclusa presso l’Ambasciata d’Italia a Doha, dove il Ministro, insieme all’Ambasciatore Paolo Toschi, ha partecipato alla cerimonia di scoprimento di una targa in onore dei Caduti.