Isabella Rauti: "La violenza contro le donne è un fenomeno sommerso, strutturale ed emergenziale"

“La violenza contro le donne è un fenomeno sommerso, strutturale ed emergenziale che attraversa i secoli ed il mondo. L’apparato normativo di prevenzione e contrasto del fenomeno è necessario ma deve essere accompagnato dalla sensibilizzazione, dall’educazione al rispetto delle differenze e da un impegno sociale in comunità di intenti. Il Ministero della Difesa, ogni anno, celebra la “Giornata internazionale per l'’eliminazione della violenza contro le donne” con iniziative dedicate ed è quotidianamente in prima linea contro le violenze sulle donne”. Così il Sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, con delega alle “Politiche di Parità di genere e Pari opportunità”.

“Il Governo Meloni”, prosegue la senatrice Rauti, “ha rafforzato gli strumenti normativi introducendo anche la nuova fattispecie di reato di femminicidio come atto di odio in quanto donna nonché incrementando le risorse destinate alla presa in carico delle vittime”.

La Difesa è fortemente impegnata nella battaglia culturale contro le violenze di genere: “Come testimoniamo le nostre missioni internazionali di pace, in cui le Forze Armate italiane operano per la tutela dei diritti delle donne e del loro empowerment, contribuendo alla loro sicurezza e alla protezione da violenze sessuali e crimini di guerra. Un impegno che deriva dal sistema di risoluzioni ONU su ‘Donne, pace e sicurezza’, pilastro fondamentale per la costruzione della pace e della stabilità negli scenari post-conflitto”. Il Sottosegretario alla Difesa ha organizzato stasera a Palazzo Barberini “Voci di Difesa. Musica e poesia contro la violenza”; con un ensemble musicale ed artistica con la Banda femminile Musicale Interforze e le artiste Fioretta Mari, Laura Lattuada e Barbara De Rossi. “Abbiamo voluto”, spiega Rauti, “inserire testi e musiche che evocassero la resilienza delle donne e la loro capacità di rinascere dalle sofferenze e dalle violenze e di essere solidali con le altre donne”.

Il Sottosegretario oggi pomeriggio interverrà anche all’iniziativa organizzata a Roma dal Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dall’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Simona Baldassarre.