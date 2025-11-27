Diego Granese riceve la Laurea Honoris Causa di Dottore in Economia e Fiscalità nella Città del Vaticano

Nella suggestiva cornice della Città del Vaticano si è svolta la prestigiosa cerimonia annuale dell’Università Svizzera ISFOA, dedicata al conferimento delle lauree e dei riconoscimenti honoris causa, insieme ai premi alla carriera. Un evento solenne che ha riunito autorità religiose, diplomatiche, figure istituzionali, accademici e personalità del mondo culturale.

Tra i protagonisti della giornata spicca Diego Granese, imprenditore, consulente fiscale internazionale e figura di riferimento nel panorama della fiscalità globale, che ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Economia Aziendale, con specializzazione in Economia e Fiscalità Digitale Internazionale, conferita dalla Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali.

Chi è Diego Granese

Professionista riconosciuto nel settore della fiscalità internazionale e dell’economia digitale, Granese ha costruito negli anni un percorso di eccellenza, diventando punto di riferimento per imprese, imprenditori e realtà transnazionali. La sua attività lo ha portato a supportare aziende in processi di internazionalizzazione, digitalizzazione e ottimizzazione fiscale, contribuendo allo sviluppo di nuove strategie nell’era dell’economia digitale.

Dopo il prestigioso ottenimento del Golden Visa di Dubai per meriti avvenuto a inizio anno, questo conferimento illustre della Laurea Honoris Causa rappresenta un riconoscimento ufficiale al suo contributo nel campo della fiscalità digitale e alla sua costante attività di divulgazione e supporto a livello internazionale.

Le personalità premiate insieme a Diego Granese

La cerimonia del 15 novembre ha visto la partecipazione di numerose figure di altissimo profilo. Di seguito l’elenco completo dei conferimenti accademici e dei riconoscimenti assegnati:

Conferimenti Accademici

S.Em.za Rev.ma Cardinale Robert Sarah – Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti -Laurea Honoris Causa in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo e la Pace

Lina Sastri – Attrice e cantante - Laurea Honoris Causa in Scienze e Tecnologie dell'Arte, dello Spettacolo e del Cinema

S.A.R. Principe Nicola Talluto – Capo della Casa Reale di Sant’Agata Vergine e Martire - Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche

S.E. Cyrille Ganou Badolo – Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria del Burkina Faso in Italia - Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali

S.E. Louis Georges Tin – Primo ministro della Diaspora Africana, scrittore e attivista - Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali

S.E. Gayane Gabrielyan – Vice Ministro dell’Ambiente della Repubblica di Armenia - Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali

Mons. Yoannis Lahzi Gaid – Segretario personale di Papa Francesco - Laurea Honoris Causa in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo e la Pace

Mons. Remigio Bellizio – Direttore Pontificia Fondazione Domus Missionalis - Laurea Honoris Causa in Psicologia Sociale

Dott. Mario Beccia – Vice responsabile sicurezza informatica NATO - Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali

Dott.ssa Rosa Perna – Presidente del TAR Piemonte - Laurea Honoris Causa in Relazioni Internazionali

Dott. Biagio Maimone – Giornalista e direttore Ufficio Stampa “Bambino Gesù del Cairo” - Conferimento Laurea Honoris Causa

Dott. Gianni Todini – Direttore Askanews - Conferimento Laurea Honoris Causa

Dott. Age Biba Dukagjini – Direttore ISFOA – MCU Albania - Conferimento Laurea Honoris Causa

Prof.ssa Carmen Mammola – Referente Università Bratislava - Conferimento Laurea Honoris Causa

Dott. Vittorio Giammaria Tomaselli – Delegato ISFOA ai rapporti con le Università europee - Conferimento Laurea Honoris Causa

Avv. Stefano Tangredi – Presidente Croce Rossa Italiana – Regione Campania - Conferimento Laurea Honoris Causa

Premio “In Caritate Servire”

Durante la cerimonia sono stati inoltre assegnati gli importanti riconoscimenti del premio “In Caritate Servire”, destinati a istituzioni impegnate nel servizio umanitario:

Gran Priorato d’Italia dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta

(Ritira il Gran Priore d’Italia Cav. Massimo Milazzo, accompagnato dal Gran Priore emerito Cav. Antonio Castellano e dal Cav. Marco Maraner)

Ordine Cavalleresco “Fraternitas Ordo Dragonis” – Sede Magistrale Castello di Viglas (Slovacchia)

(Ritira il Luogotenente Cav. Manlio Bertucci, accompagnato dal Gran Balì Visconte di Valbella Cav. Dott. Vittorio Giammaria Tomaselli, dal Gran Cerimoniere Antonio Bertucci e dal Cav. Donato Scariati)

Un riconoscimento che valorizza impegno e visione globale

La cerimonia in Vaticano dell’Università ISFOA 2025 ha rappresentato non solo un momento accademico di grande prestigio, ma anche un incontro tra culture, diplomazia, formazione ed eccellenza professionale. L’onorificenza conferita al Dr. h.c. Diego Granese valorizza un percorso costruito nell’ambito della fiscalità internazionale e dell’economia digitale, settori centrali nello sviluppo economico globale.

Un traguardo che rafforza ulteriormente la sua posizione come riferimento internazionale nel mondo della consulenza fiscale, dell’imprenditoria e dell’innovazione digitale.