SERVIZI STRAORDINARI INTERFORZE NEI QUARTIERI DELLA MOVIDA MILANESE

A seguito delle determinazioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella notte scorsa sono stati svolti - nell’ambito delle operazioni ad Alto Impatto disposte nel Comune di Milano - mirati servizi di ordine pubblico per prevenire e reprimere episodi di illegalità e violenze legati alla movida notturna, interventi che si aggiungono a quelli già realizzati nelle settimane scorse. Le zone interessate sono state quelle comprese tra Stazione FS Milano- Porta Garibaldi, Piazza Gae Aulenti, Piazza XXIV Maggio, Corso Como e zone limitrofe.

Tali operazioni sono finalizzate a un più incisivo contrasto al fenomeno dello spaccio, a verificare la sicurezza dei locali, alla tutela dei minori, alla sicurezza stradale e al presidio delle aree d’interesse per prevenire risse, danneggiamenti e disordini.

Inoltre, sin dalla serata di giovedì 27 novembre scorso la Polizia di Stato, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Comitato Provinciale, ha disposto una intensificazione dei servizi antirapina nelle zone maggiormente frequentate dalla cittadinanza e dai turisti, per prevenire episodi delittuosi contro la persona e il patrimonio compiuti anche da parte di gruppi giovanili.

Nel corso delle attività in questione, che hanno visto il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale di Milano, dei Vigili del Fuoco, di personale di ATM e dell’Ispettorato del Lavoro, sono state controllate complessivamente 1383 persone, molte delle quali con precedenti penali o di polizia. 42 i soggetti accompagnati in Questura per l’identificazione; 19 i cittadini stranieri deferiti all’autorità giudiziaria per possesso di arma da taglio, per spaccio, per inottemperanza alle norme sull’immigrazione e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. 2 cittadini stranieri sono stati, poi, arrestati dalla Polizia Locale per furto. Oltre 100 gr. dr sostanze stupefacenti sequestrati.

15 i locali ed esercizi commerciali controllati, nei confronti di alcuni dei quali sono state adottate sanzioni amministrative; si è inoltre provveduto a sospendere un’attività commerciale per lavoro irregolare e per mancanza del piano di prevenzione incendi.

Sono state anche controllate 68 autovetture, elevate numerose sanzioni e ritirate 3 patenti per guida in stato di ebbrezza e mancata revisione del veicolo.

“Gli ottimi risultati conseguiti dal coordinamento delle operazioni interforze – ha evidenziato il Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia – confermano l’impegno comune a contrastare i gravi episodi di violenze che si verificano in particolare nelle zone maggiormente frequentate, nonché a tutelare la

comunità residente e la serena fruizione degli spazi cittadini. I servizi interforze continueranno nelle prossime settimane anche nelle periferie urbane e per il contrasto al consumo e allo spaccio di stupefacenti”.