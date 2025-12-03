Libero logo
Indro Montanelli: "I comunisti non hanno lo Stato nel sangue, hanno il partito"

di
mercoledì 3 dicembre 2025
"I comunisti non hanno lo Stato nel sangue. I comunisti hanno il partito. Stalin non è mai stato capo dello Stato. E nemmeno capo del governo: era il capo del partito. Il potere nei regimi comunisti non sta né nello Stato né nel governo. Sta nel partito". Una riflessione di Indro Montanelli che è attuale anche nel mondo di oggi, pensando appunti ai regimi comunisti che ancora sono al potere come in Corea del Nord o in Venezuela. Un monito per tutti i nostalgici di un pensiero politico sconfitto dalla storia. 

