Giusy Guida “trasforma” l’e-commerce a misura di piccole e medie imprese… E gli incassi si quadruplicano

Nata in provincia di Matera e cresciuta a Cesena fin dall’età di sette anni, Giusy Guida è oggi una figura riconosciuta nel panorama del marketing digitale italiano. Consulente marketing e aziendale specializzata in e-commerce, ha costruito la propria carriera fondando un’azienda che affianca PMI, small business e realtà fino a dieci milioni di euro di fatturato nella gestione e nello sviluppo del canale digitale.



Dopo anni di esperienza come manager aziendale e ruolo di advisor per grandi agenzie di marketing, Giusy trascorreva gran parte del suo tempo fra il Nord Italia e i clienti sul territorio, operando come marketing director e project manager. Nel 2021 ha scelto di compiere un passo decisivo: trasferire la sua attività online, smettere di prestare le proprie competenze ad altri e costruire una struttura autonoma e scalabile. Oggi guida un team di dieci persone e considera quella scelta la base della sua crescita.



L’offerta della sua azienda è pratica e orientata ai risultati. Si concentra su strategia, progetti di marketing e coaching per aiutare gli imprenditori a capire, gestire e far crescere il proprio business digitale. Tra i servizi principali figurano la consulenza strategica di marketing, la gestione delle campagne pubblicitarie, la progettazione di funnel di vendita, l’e-mail marketing. L’obiettivo non è semplicemente avviare attività digitali, ma trasferire competenze e metodo che consentano ai clienti di prendere decisioni autonome e sostenibili.



La prima differenza che Giusy mette in evidenza riguarda la delivery, cioè il modo in cui il lavoro viene consegnato e ciò che rimane al cliente al termine dell’incarico. «Molte agenzie vendono il marketing come una scorciatoia facile e rapida per fare soldi. Noi insegniamo a monetizzare costruendo competenze reali e imparando a fare impresa», spiega. Il suo metodo poggia su tre pilastri fondamentali: gestione aziendale, marketing a risposta diretta e comunicazione. Queste aree fungono da bussola per progettare interventi che generino risultati misurabili.



Un elemento distintivo è la qualità delle persone che compongono il team. Professionisti altamente formati, con esperienze in grandi aziende e brand strutturati, permettono all’azienda di offrire know-how concreto derivante dalla gestione di e-commerce complessi anche a livello internazionale. All’esperienza si aggiunge l’ascolto: la consulenza non è standardizzata, ma costruita intorno alle esigenze specifiche di ogni cliente. L’approccio mira a insegnare a ragionare da imprenditori nel digitale, valorizzando decisioni basate sui numeri e su priorità operative.



Giusy definisce l’e-commerce come uno dei modelli di business più complessi. Per riuscire occorrono competenze trasversali e capacità che raramente si trova in soluzioni prefabbricate. Per questo la sua squadra lavora per costruire un ecosistema di marketing, mettere ordine nei processi aziendali, sviluppare procedure ripetibili e formare gli imprenditori per renderli consapevoli aumentando le loro skills e prepararli alla delega.



Il 2025 è stato un anno di svolta in termini di risultati e consolidamento. Il fatturato aziendale ha registrato un aumento del +386%. Questo risultato riflette scelte strategiche precise, ma soprattutto investimenti nelle persone. «I numeri contano, ma le aziende sono fatte di persone», afferma Giusy. Per questo ha concentrato energie nella costruzione di una struttura commerciale più robusta e nel potenziamento dei coach, trasferendo il suo metodo e dedicando tempo alla formazione interna.



La formazione continua e l’affiancamento pratico sono diventati pilastri interni: i coach non sono semplici esecutori di attività, ma facilitatori che trasferiscono competenze e responsabilità agli imprenditori. Questo approccio riduce la dipendenza da fornitori esterni, aumenta la capacità decisionale dei clienti e migliora la sostenibilità dei progetti nel medio termine. L’effetto è duplice: i clienti crescono con basi solide e l’azienda consolida relazioni durature e di fiducia.



Lo sguardo verso il 2026 è chiaro e determinato. Tra gli obiettivi principali c’è il raddoppio dell’organico e il lancio di una startup tecnologica che sfrutta l’A.I per l’e-commerce con una missione esplicita: aiutare un numero maggiore di imprenditori a ottenere risultati concreti online. Il piano operativo include nuovi investimenti in formazione, viaggi per sviluppare partnership internazionali e lo sviluppo di servizi scalabili che possano essere replicati su più mercati.



Il messaggio che Giusy rivolge al mercato è pragmatico e motivante: crescere online richiede metodo, disciplina e competenze operative, non illusioni. Con umiltà e chiarezza propone un percorso orientato alla creazione di valore reale, alla formazione di competenze interne e alla costruzione di processi ripetibili. Per chi cerca una guida pratica e concreta nel mondo dell’e-commerce, l’esperienza di Giusy offre una roadmap chiara: partire dalla gestione aziendale, applicare marketing a risposta diretta e costruire una comunicazione efficace che supporti la crescita commerciale e del brand.



Il lavoro con le PMI resta il cuore della strategia: progetti su misura, indicatori misurabili e un piano d’azione che privilegia la sostenibilità nei risultati. La comunicazione trasparente con il cliente e la misurazione costante dei KPI permettono di valutare progressi concreti. Il team di dieci professionisti lavora fianco a fianco con gli imprenditori per trasformare informazioni in decisioni e risultati tangibili nel breve e medio periodo e creare vantaggi competitivi duraturi.



Giusy conclude spesso ricordando che il successo si misura anche nella fiducia instaurata con i clienti. Non vende promesse facili; trasferisce strumenti e competenze per costruire progetti sostenibili. Chi desidera avviare o consolidare un canale di vendita online può trovare in questo approccio una strada concreta verso la crescita autonoma e duratura. Con decisione e responsabilità, Giusy Guida e il suo team si preparano a trasformare nuove sfide in opportunità di valore.