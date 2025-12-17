Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

A Roma il convegno del MiC sull’IA. Borgonzoni: “Arte a rischio censura da algoritmo

di
Libero logo
mercoledì 17 dicembre 2025
A Roma il convegno del MiC sull’IA. Borgonzoni: “Arte a rischio censura da algoritmo

2' di lettura

In un’epoca sempre più permeata dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, quali e quanti spazi di libertà espressiva per la creatività? Dai musei che devono difendere il patrimonio che rappresenta la bellezza del corpo umano agli algoritmi che non distinguono tra un’opera d’arte e un contenuto sessualmente allusivo, come sventare i danni da censura digitale a scapito di utenti e artisti e i rischi da narrazione stereotipata? Sono alcuni degli interrogativi che hanno aperto alle riflessioni e agli approfondimenti al centro del convegno Ministero della Cultura-Cinecittà promosso dal Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni dal titolo “IA: l’algoritmo, censura del XXI secolo”, che si è svolto questa mattina alle Gallerie Nazionali di Arte Antica - Palazzo Barberini, a Roma, alla presenza di artisti, esperti del mondo accademico, giuridico e di quello tech insieme a dirigenti MiC e illustri rappresentanti del panorama culturale.

Sviluppato in quattro panel, moderati da altrettanti giornalisti, l’evento è stata l’occasione per analizzare come l’approccio all’arte classica e alla bellezza nelle sue molteplici espressioni artistiche sia cambiato nel tempo. Un viaggio oltre i confini geografici, religiosi e culturali, che dall’antichità ha condotto fino ai giorni nostri per soffermarsi sulle sfide contemporanee.

“Dove un tempo dominavano morale, religione, pudore, oggi imperversano nuove forme di controllo che non di rado si trasformano in vere e proprie azioni di censura a discapito del nostro patrimonio artistico e culturale e degli artisti che lo hanno reso e lo rendono così straordinariamente unico. Dinamiche animate – ha spiegato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, intervenendo in apertura del convegno – da quel motore invisibile che alimenta le più moderne tecnologie e che potrebbe avere ripercussioni in termini di influenza sulla società e sulla ricchezza generata dalla diversità del dibattito culturale. Pensiamo soltanto alla questione dell’addestramento dell’Intelligenza Artificiale, uno strumento che spinge verso il futuro ma che, se lasciato nelle mani di Paesi democraticamente fragili, potrebbe riportarci indietro nel tempo. Parliamo dunque di un tema che ci chiama in causa e su cui è necessario tenere alta l’attenzione: a tutela della nostra identità culturale, dirimente per noi è ribadire la nostra azione a garanzia della centralità della creatività e dell’attività degli artisti”.

“Ringrazio il Sottosegretario Borgonzoni, che ha promosso questa giornata di riflessione su uno strumento potentissimo che rischiamo di subire. Il cinema è tecnologia applicata alla realtà. Ma dietro alla macchina da presa non c’è tecnologia o Intelligenza Artificiale che possa sostituirsi alla creatività e alla genialità umana, capaci di emozionare e di incuriosire senza eguali” le parole del Presidente di Cinecittà Antonio Saccone.
 

ti potrebbero interessare

Baby gang e social: la generazione che confonde la realtà con lo schermo

Baby gang e social: la generazione che confonde la realtà con lo schermo

Giusy Guida “trasforma” l’e-commerce a misura di piccole e medie imprese… E gli incassi si quadruplicano

Giusy Guida “trasforma” l’e-commerce a misura di piccole e medie imprese… E gli incassi si quadruplicano

Daniele Priori
Banda ultralarga, cantieri più veloci grazie al digital twin che individua i sottoservizi

Banda ultralarga, cantieri più veloci grazie al digital twin che individua i sottoservizi

Redazione
Relazione Annuale 2025 Fondo Fon.Te.: patrimonio in crescita con oltre 6,5 miliardi di euro, 322mila iscritti, 48mila aziende associate

Relazione Annuale 2025 Fondo Fon.Te.: patrimonio in crescita con oltre 6,5 miliardi di euro, 322mila iscritti, 48mila aziende associate

Redazione