AUDITEL 2025: MEDIASET LEADER IN TV, RADIO E DIGITALE

In occasione della chiusura dell’anno Auditel 2025, Mediaset presenta una panoramica dei risultati di ascolto registrati sull’intero anno, frutto della forza del sistema crossmediale del Gruppo, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. In TV sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il servizio pubblico di oltre 10 punti percentuali (Rai 30,3%). Per il terzo anno consecutivo, pur non rientrando questo risultato tra gli obiettivi strategici del Gruppo, Mediaset è primo editore anche sul totale pubblico televisivo, con una media del 37,5% di share, contro il 35,8% del servizio pubblico. Un dato che si inserisce in un trend di crescita costante dal 2019: in sette anni gli ascolti Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un incremento complessivo del +11,9%, pari a +4,0 punti di share. Nel 2025 la performance positiva si estende anche alle principali fasce di ascolto: nel prime time fascia standard (20.30–22.30) Mediaset raggiunge il 37,7% di share (Rai 36,3%) e nel prime time di prodotto (21.30–23.30) sale al 38,9% (Rai 34,5%). I risultati si confermano anche su radio e digitale. RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba) è il gruppo radiofonico più ascoltato in Italia, con 1.406.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio. Sul digitale, Mediaset è primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, PC e device mobili), con oltre 10 miliardi di video visti. Risultati positivi confermati anche dall’andamento delle singole reti generaliste: • Canale 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 17,7%; Rai1 14,8%). In particolare, nella stagione autunnale, Canale 5 segna un nuovo primato: una netta leadership anche prendendo in esame l’intera platea televisiva sia nel totale giornata con il 18,9% di share (Rai1 18,6%) sia nel prime time con il 21,9% di share (Rai1 20,8%). • Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge nel totale giornata l’8.1% (Rai2 4,2%; Nove 2,9%). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1 con una media del 7%. • Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore su tutto il pubblico rispetto alla diretta concorrente con il 4,7% (La7 4,1%). E con il 5.4% è leader anche nelle prime serate d’informazione dalle 21.30 alle 00.30 (La7 4,7%).