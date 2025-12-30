GUBER BANCA, RINNOVO AI VERTICI: DAVIDE BECCHETTI NOMINATO DIRETTORE GENERALE, PAOLO PETTINARI VICEDIRETTORE GENERALE. FEDERICA FUGIGLANDO NOMINATA CONSIGLERE INDIPENDENTE DEL CDA E MEMBRO COMITATO PARTI CORRELATE.

Guber Banca comunica che a partire dal 1° gennaio 2026 Davide Becchetti, già Vicedirettore generale dell’Istituto, assumerà la carica di Direttore generale e Paolo Pettinari, già CFO, sarà il nuovo Vicedirettore generale.

Davide Becchetti può vantare un’esperienza ventennale nel settore del credito, maturata all’interno di Guber Banca fin dall’inizio del proprio percorso professionale focalizzato sull’analisi, l’acquisto e la gestione di portafogli NPL, anche in partnership con investitori istituzionali internazionali. Nel 2008 è passato alla guida dell’area Special Situation dell’istituto, dove ha contribuito alla definizione dei processi di recupero, alla strutturazione di nuove aree operative.

Nel tempo Davide Becchetti ha coordinato team dedicati alla due diligence, alle procedure concorsuali e al credito fiscale, contribuendo alla creazione di metodologie di valutazione e di erogazione per prodotti in special lending. La sua visione strategica e operativa si integra con competenze tecniche, leadership e capacità di innovazione. Dal 2024 è stato Vicedirettore generale e ha supportato il rafforzamento dei processi creditizi e organizzativi della Banca contribuendo in modo significativo ai successi di questi anni.

Davide Becchetti rappresenta l’esempio di come Guber sia riuscita a far crescere al proprio interno eccellenze professionali capaci di assumere ruoli di responsabilità e leadership sempre più significativi, fino ai vertici dell’Istituto.

Paolo Pettinari ha avviato il proprio percorso professionale in ambito consulenziale dove ha consolidato competenze nel campo contabile e di revisione. Spinto da un profondo interesse per la struttura finanziaria delle imprese e sostenuto da una solida formazione economica, ha proseguito la propria carriera all’interno di grandi gruppi bancari internazionali, ricoprendo per oltre vent’anni ruoli di responsabilità nelle aree Finance, Amministrazione, Bilancio, Segnalazioni di Vigilanza, Pianificazione e Controllo di Gestione.

Entrato in Guber Banca nel 2023, nel 2024 ha assunto il ruolo di Chief Financial Officer. Il suo approccio analitico e la visione integrata dei processi economico-finanziari rappresentano un contributo concreto alla sostenibilità economica e all’evoluzione organizzativa dell’istituto, in un contesto in cui precisione, affidabilità e valorizzazione delle risorse umane rappresentano le leve strategiche su cui fondare la crescita della Banca.

Dal 24 dicembre 2025, Federica Fugiglando, dottore commercialista e revisore legale con consolidata esperienza in operazioni straordinarie (M&A), consulenza fiscale e societaria per PMI e startup innovative, è entrata a far parte quale Consigliere indipendente del Consiglio di amministrazione e membro del Comitato parti correlate di Guber Banca.

“Con il rinnovo di queste cariche apicali -ha dichiarato Francesca Bazoli, Presidente di Guber Banca-, l’Istituto consolida una leadership orientata alla crescita sostenibile e alla creazione di valore nel lungo periodo, rafforzando al contempo la propria governance. La riorganizzazione rappresenta un ulteriore passo nel cammino intrapreso nel 2018 con la trasformazione in istituto bancario, consolidando una struttura capace di affrontare le sfide del mercato e cogliere nuove opportunità di business, nel segno dell’innovazione. A nome di tutta la Banca desidero esprimere un sentito ringraziamento al Direttore Generale uscente, Fabrizio Berti, per gli anni trascorsi al nostro fianco. Il valore della sua esperienza e professionalità si è tradotto in un contributo prezioso per la banca, che costituisce un patrimonio su cui costruire il futuro.”