Tg1 sempre più leader nell'informazione: 2025 da record

martedì 30 dicembre 2025
Tg1 sempre più leader nell'informazione: 2025 da record

1' di lettura

Nel 2025 il Tg1 ha consolidato la propria posizione di leadership negli ascolti televisivi, confermando il ruolo di principale punto di riferimento per l’informazione in Italia.L’edizione delle 20:00 ha registrato, fino al 27 dicembre, una media di 4 milioni 186 mila spettatori, con uno share del 24,4% e un incremento dello 0,8% rispetto al 2024. In termini di share, il Tg1 ha superato di oltre 4 punti percentuali il principale concorrente.Positivi anche i risultati dell’edizione delle 13:30, che ha ottenuto una media del 25% di share, con 3 milioni 93 mila spettatori e un aumento dello 0,8% sull’anno precedente.In un contesto di generale contrazione della platea televisiva dei telegiornali, il Tg1 ha mostrato una tendenza opposta, con ascolti in crescita in ogni singolo mese del 2025 rispetto al 2024.Particolarmente significativi i picchi per la copertura di grandi eventi storici: i funerali di Papa Francesco, trasmessi in diretta, hanno attirato 4,6 milioni di spettatori, corrispondenti a un share del 43,5%.Il successo del Tg1 si è esteso anche ai social media, dove ha totalizzato 34,3 milioni di action, con un incremento del 278% rispetto al 2024. In termini di engagement, il profilo del Tg1 si è posizionato al secondo posto assoluto, subito dopo quello del Festival di Sanremo.

