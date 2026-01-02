Crans-Montana, la decisione di Pier Silvio Berlusconi: Retequattro in onda anche nel giorno di festa

Ieri, nonostante fosse un giorno di festa, Retequattro è rimasta l’unica rete televisiva accesa con una copertura straordinaria dedicata alla tragedia di Crans-Montana. Una scelta editoriale netta e precisa da parte dell’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di stravolgere il palinsesto per seguire in tempo reale una delle stragi di giovanissimi più gravi mai avvenute.

La programmazione speciale è iniziata intorno alle 15.30 con Speciale Tg4 – Diario del Giorno: la strage di Capodanno, dedicato agli ultimi aggiornamenti sull’esplosione avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera.

Nel preserale l’informazione è proseguita con “10 minuti” condotto da Alessandro Sallusti, in onda dalle ore 19.30 e prolungato eccezionalmente fino alle ore 20. A seguire, dalle ore 20.30, spazio a “4 di sera” con Francesca Barra e Roberto Poletti. La serata si è poi conclusa con “Speciale Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dalle ore 21.30.