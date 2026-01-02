Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Crans-Montana, la decisione di Pier Silvio Berlusconi: Retequattro in onda anche nel giorno di festa

venerdì 2 gennaio 2026
Crans-Montana, la decisione di Pier Silvio Berlusconi: Retequattro in onda anche nel giorno di festa

1' di lettura

Ieri, nonostante fosse un giorno di festa, Retequattro è rimasta l’unica rete televisiva accesa con una copertura straordinaria dedicata alla tragedia di Crans-Montana. Una scelta editoriale netta e precisa da parte dell’emittente guidata da Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di stravolgere il palinsesto per seguire in tempo reale una delle stragi di giovanissimi più gravi mai avvenute.

La programmazione speciale è iniziata intorno alle 15.30 con Speciale Tg4 – Diario del Giorno: la strage di Capodanno, dedicato agli ultimi aggiornamenti sull’esplosione avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera.

Nel preserale l’informazione è proseguita con “10 minuti” condotto da Alessandro Sallusti, in onda dalle ore 19.30 e prolungato eccezionalmente fino alle ore 20. A seguire, dalle ore 20.30, spazio a “4 di sera” con Francesca Barra e Roberto Poletti. La serata si è poi conclusa con “Speciale Quarto Grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda dalle ore 21.30.

ti potrebbero interessare

ENIT – MINISTERO DEL TURISMO: ITALIA AL TOP PER LE VACANZE INVERNALI. PRIMI IN EUROPA PER TASSO DI SATURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

ENIT – MINISTERO DEL TURISMO: ITALIA AL TOP PER LE VACANZE INVERNALI. PRIMI IN EUROPA PER TASSO DI SATURAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Red
ENEL ACCENDE L’ENERGIA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI: AL VIA IL NUOVO SPOT TV

ENEL ACCENDE L’ENERGIA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI: AL VIA IL NUOVO SPOT TV

Javier Milei: "Al sinistroide di merd*** non puoi concedergli nemmeno un millimetro"

Javier Milei: "Al sinistroide di merd*** non puoi concedergli nemmeno un millimetro"

Redazione
La lezione della Thatcher: "Perché è necessario possedere gli armamenti"

La lezione della Thatcher: "Perché è necessario possedere gli armamenti"