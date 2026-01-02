Libero logo
ENEL ACCENDE L’ENERGIA DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI: AL VIA IL NUOVO SPOT TV

venerdì 2 gennaio 2026
Enel è Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 e celebra questa speciale occasione con una nuova campagna TV che racconta come l’energia, in tutte le sue forme, sia il motore per raggiungere ogni obiettivo, nello sport come nella vita di tutti i giorni.

Il video riprende la storia della protagonista del precedente spot Enel, allora bambina. Oggi la ritroviamo cresciuta, impegnata nel suo percorso di promettente pattinatrice, alle prese con le difficoltà e i momenti di smarrimento che ogni atleta affronta durante la sua carriera.

Nel corso della narrazione, la giovane incontra ostacoli che sembrano allontanarla dal suo sogno, ma sarà proprio grazie alla sua energia, quella che nasce dalla determinazione, dalla passione e dalla capacità di credere in se stessa, che riuscirà a non arrendersi, a continuare a credere nel suo sogno raggiungendo ogni traguardo.

Nel momento in cui riscopre la propria forza interiore e decide di tornare in pista, accanto a lei c’è una presenza invisibile che la sostiene: l’energia delle emozioni che permette di superare la paura e trasformare ogni sfida in uno slancio verso il futuro. La stessa energia che vive in grandi atleti come Federica Brignone, Pietro e Arianna Sighel e Michela Moioli, presenti nello spot.

La campagna si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, mettendo al centro una verità universale: quando l’energia supera la paura, ogni ostacolo diventa un’opportunità per ripartire con determinazione, tenacia e nuova consapevolezza.

Lo spot on air dal 26 dicembre, prevede una pianificazione TV e Digital sulle principali piattaforme, con formati da 60’’, 30’’ e 15’’.

