SKY TG24 APRE IL 2026 CONFERMANDOSI LEADER TRA I CANALI ALL NEWS FINO A +130%

Sky TG24 si conferma il canale all news più seguito in Italia, registrando performance di ascolto in costante crescita nei primi giorni dell’anno.

Nella giornata di ieri in particolare, segnata da rilevanti fatti di cronaca e di politica internazionale, il canale raggiunge il miglior risultato dal 2023 con 4.5 milioni di contatti, 165 mila spettatori medi e un 1.9% di share in all day con picchi fino al 4.5%. Numeri che portano Sky TG24 a +130% sopra gli altri canali all news.

Un trend positivo che troviamo già nei giorni precedenti: il 1° gennaio il canale segna 4 milioni di contatti, 107 mila spettatori medi e una share dell’1,2% con picchi del 4%. Anche in questa giornata Sky TG24 si posiziona ampiamente sopra gli altri canali all news

Un segno ampiamente positivo che troviamo anche nella performance digital con un +50% rispetto all'inizio del 2025, streaming video triplicato rispetto ai dati medi e traffico raddoppiato.

“È importante per noi continuare a ricevere la fiducia e l’attenzione del pubblico per la copertura di eventi destinati a segnare la storia – ha dichiarato il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale -. Sui nostri canali (100 e 500 e 50 DDT), sul sito e sui nostri account social abbiamo garantito gli aggiornamenti live e offerto analisi e approfondimenti riguardo la grave tragedia in Svizzera e sugli sviluppi della crisi venezuelana con la cattura del presidente Maduro. Il nostro impegno – ha sottolineato - proseguirà come sempre, con la stessa determinazione, per offrire su tutte le piattaforme disponibili le informazioni aggiornate in tempo reale e contenuti di qualità in una fase geopolitica di estrema complessità”.