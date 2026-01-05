Libero logo
Starlink, forniamo banda larga gratuita al Venezuela fino al 3 febbraio

lunedì 5 gennaio 2026
1' di lettura

Starlink afferma di fornire servizi di banda larga gratuiti ai cittadini venezuelani fino al 3 febbraio, in seguito all'operazione statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. Lo riferisce Cnn. Il servizio statunitense, di proprietà della SpaceX del miliardario Elon Musk, fornisce banda larga mobile tramite una rete di satelliti in orbita. In un post su X, l'azienda ha dichiarato di aver promesso "connettività continua" al Venezuela, un paese notoriamente alle prese con la censura online, con il governo di Maduro che in passato ha bloccato Facebook, YouTube, Instagram e altre piattaforme. I dati di Netblocks mostrano un'improvvisa perdita di connettività internet in alcune zone di Caracas ieri, che secondo l'azienda corrisponde a "interruzioni di corrente durante l'operazione militare statunitense". Anche i media locali suggeriscono che in alcune zone della capitale non ci sia connessione internet.

