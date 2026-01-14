Da venerdì 23 gennaio sarà disponibile in fisico nei formati Cd e Vinile, “I sensi del mare” il nuovo album del pianista e compositore Paul Robino che nasce dalla collaborazione con il maestro Vince Tempera, uno tra i più noti direttori, arrangiatori e maestri della musica italiana che ha arrangiato e diretto l’orchestra dell’intero lavoro.

Il disco in uscita per Warner Music, è un suggestivo ed emozionante concept album di musica strumentale dedicato a quell’amore indissolubile che da sempre lega l’uomo al mare, un invito a tutelare i nostri mari che sono un bene preziosissimo per la salute dei nostri ecosistemi.

L’album - dichiara Paul Robino – vuole essere un omaggio al mare e alle sue mille sfaccettature ricordandoci al tempo stesso quando sia di fondamentale importanza tutelarlo per salvaguardare i nostri ecosistemi. Sono nato davanti al mare e per me rappresenta un elemento fondamentale da rispettare e tutelate, un amico prezioso e fonte d’’ispirazione continua. Il mare cambia colore come se respirasse con il tempo. La luce tra Marsala e Trapani, la mia terra di origine, è speciale e il mare oltre a essere paesaggio è memoria, lavoro, confine e promessa. Ascoltando il mare siamo in grado di emozionarci, respirare, aprire cuore e mente, guardando l’orizzonte tutto diventa improvvisamente più nitido e chiaro”

12 tracce che ci trasportano immediatamente in quella dimensione di emozioni uniche che solo il mare, la sua musica, i suoi profumi e colori sono in grado di regalarci. Un viaggio in musica da ascoltare con estrema delicatezza per riconnettersi con l’ambiente circostante in un circolo virtuoso di costante energia e sana adrenalina. Un progetto viscerale e profondo in grado di smuovere le corde più profonde dell’anima con quel pizzico di poesia e magia che solo la musica d’autore sa far vibrare. Da “Figlio del mare” a “In questo mare”, sino a “Mediterraneo,“ Luce del Mare” e “I sensi del mare” solo per citare alcuni brani, l’intera opera ci fa riflettere su quel legame imprescindibile e primordiale che lega da secoli il mare all’essere umano, un rapporto autentico e sincero che si rivela in questo disco con una spontaneità disarmante.

“Quando Paul Robino mi ha fatto sentire i brani musicali ispirati al mare – dichiara il maestro Vince Tempera - e mi ha fatto notare che con le nostre modernità lo stiamo distruggendo, mi sono appassionato all'idea di terminare il lavoro da lui iniziato. Così ho arrangiato e finito i suoi brani ispirandomi anch'io al mare avvalendomi di strumenti fisici veri e non riprodotti. Il lavoro di registrazione e la produzione sono durate più di 1 anno. Un sentito grazie a Warner Music Italy che ha abbracciato l'idea e che ci ha supportato sin dall’inizio. Non salveremo il mare con un disco, ma possiamo ascoltarlo. La musica diventa il nostro strumento per raccontarne le fragilità e richiamare l’attenzione sui suoi problemi quotidiani di cui non bisogna mai dimenticarsi”

“I sensi del mare” nasce pertanto da un amore autentico verso il mare e dalla preziosa collaborazione con Acqua dell’Elba noto brand che, oltre alla produzione di profumi, si occupa dell’organizzazione di festival e attività culturali finalizzate alla tutela dei mari e della vita marina e sottomarina creando reti virtuose con scuole e istituzioni per lo sviluppo di un’etica ambientale sana e consapevole.

“I sensi del mare” è anche un concerto per pianoforte e voce narrante con cui Paul Robino ha voluto unire musica e letteratura dando vita a un format originale in cui due forme d’arte dialogano insieme creando un coinvolgimento emotivo intenso. Fondamentale è stata, per la realizzazione di questo format, il testo “I sensi del mare” edito da Acqua dell’Elba, una raccolta di saggi firmati da rappresentanti del mondo accademico filosofico italiano contemporaneo, testo di cui è in corso una riedizione speciale che vedrà la distribuzione del disco insieme al libro nei prossimi mesi. Tra i testi utilizzati anche alcune suggestioni tratte da “Racconti di mare” sempre edito da Acqua dell’Elba. Grazie a questa collaborazione è in corso anche la programmazione di alcuni concerti nell’ambito del progetto Art Odissey 2026.

Ultima, ma non meno importante, la collaborazione con Alkadia, società di armatori proprietaria di una goletta sulla quale è stato girato il videoclip del brano “In questo mare”. Con Alkadia sono inoltre in programmazione alcuni concerti nei porti della Calabria e della Sicilia per la prossima estate.



Le sorprese non finisco qui, dopo il grande successo riscosso a New York, Monaco di Baviera, Eindhoven, Parigi, Madrid con delle speciali anteprime di questo nuovo concerto per pianoforte Paul Robino porterà presto in tour “I sensi del mare” in Europa e non solo con l’intento di rafforzare e smuovere la coscienza del pubblico con un progetto che arriva dritto al cuore. Le date dei nuovi concerti attesi a partire dalla primavera 2026 saranno presto annunciati.

“I sensi del mare” sarà presentato con uno speciale incontro aperto al pubblico presso la Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano Venerdì 23 Gennaio alle 18.00. Per l’occasione in un dialogo con la speciale conduzione di Max Cervelli di Radio 2, ci sarà anche il maestro VINCE TEMPERA. Paul Robino avrà il piacere di suonare dal vivo anche alcuni dei brani del nuovo lavoro.