ARRIVA IN LIBRERIA IL NUOVO GIALLO MILANESE DI FABRIZIO CARCANO: "IL VOLTO DELLA MEDUSA" EDITO DA MURSIA

lunedì 19 gennaio 2026
2' di lettura

Arriva oggi in libreria il giallo milanese ‘Il volto della Medusa’,  edito da Mursia Editore, 19esimo romanzo firmato da Fabrizio Carcano, milanese trapiantato da qualche anno a Bergamo.

Romanzo a tinte noir, ambientato tra la Milano dell’estate 1993 e quella dell’estate 2023, con una trama che corre su un doppio binario parallelo con un’indagine condotta in prima persona dal 50enne giornalista di nera, Federico Malerba.

Negli ultimi giorni prima delle ferie il cronista viene inviato a Rapallo per raccontare il suicidio di un medico milanese, buttatosi in auto da una scogliera: scoprira’ che si tratta di un suo ex compagno di liceo. Durante il recupero del veicolo i sommozzatori rinvengono un'altra vettura rimasta sul fondale per decenni, con all’interno uno scheletro femminile, mancante della testa. Malerba ipotizza che possa trattarsi di un'altra vecchia conoscenza dei tempi del liceo: la ventenne Antonia, scomparsa nel nulla a fine luglio del 1993, nei giorni in cui a Milano esplodeva la bomba di via Palestro. Il giornalista avvia un'indagine, scavando nel passato, alla ricerca di una dolorosa verità, pericolosa per la sua stessa vita, una verità per cui si può uccidere e morire anche dopo trent'anni.

“A fare da sfondo a questa doppia indagine c’è la Milano vera, quella che ho vissuto ventenne nel 1993 e quella di oggi, un viaggio nel nostro passato e nel nostro presente”, spiega lo stesso Carcano, giornalista professionista, scrittore e direttore editoriale della collana Giungla Gialla di Mursia. L’autore presenterà in anteprima Il volto della Medusa venerdì alle 18.30 alla libreria Mondadori Bookstore di largo Crocetta

