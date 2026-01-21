Turismo: Enit, 2,4 mld spesi da spagnoli in Italia nei primi 9 mesi

Nel 2025 sono stati circa 1,4 milioni gli arrivi turistici aeroportuali dalla Spagna (+5,2% sul 2024) in Italia, mentre le prenotazioni per il primo trimestre 2026 arrivano 250 mila arrivi aeroportuali già prenotati, pari al 7,1% del totale del trimestre. è quanto emerge dai dati dell'Enit , presente a Madrid per l'appuntamento con 'Fitur', la fiera internazionale del Turismo più influente del settore che si tiene nella capitale spagnola fino al 25 gennaio. Nel 29% dei casi si tratta di viaggi di coppia, nel 25% di individui e nel 27% di gruppi. Il 50% soggiorna dalle 4 alle 7 notti, mentre il 40% per una fine settimana fino a 3 notti. Nei primi 9 mesi del '25 i turisti spagnoli hanno effettuato una spesa turistica in Italia pari a 2,4 miliardi di euro e le principali destinazioni sono quelle del Lazio (5,2 milioni di pernottamenti e 698 milioni di euro di spesa), della Lombardia (5,1 milioni di pernottamenti, 576 milioni di euro spesi) e della Toscana (3,7 milioni di pernottamenti e 324 milioni di euro di consumi turistici).

"Abbiamo concluso il 2025 con risultati eccellenti. Siamo soddisfatti del contributo apportato all'intero sistema Paese, dando una forte spinta all'occupazione e all'economia. Proseguiamo il nostro percorso di promozione turistica per valorizzare al meglio le nostre mete, sempre più ambite dai turisti internazionali. 'Fitur' è il palcoscenico ideale per mostrare l'evoluzione della nostra offerta, all'insegna della sostenibilità e della riscoperta dei territori", commenta Ivana Jelinic, ad di Enit ."Il Il 2025 si è chiuso con risultati straordinari per il Turismo italiano, con un forte incremento dell'occupazione femminile e giovanile, miglior media europeo per la sostenibilità: un risultato che crende orgogliosi e che ci spinge a fare sempre di più. Grazie all'impegno verso la sostenibilità, stiamo attirando sempre più turisti, in particolare dalla Spagna e dagli Stati Uniti 'Fitur' rappresenta un'opportunità unica per mostrare il nostro progresso e la bellezza delle nostre destinazioni, mentre continuiamo a promuovere un turismo responsabile e inclusivo", afferma la ministra del Turismo , Daniela Santanché.