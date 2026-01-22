BigProfiles chiude un round da 3 milioni di euro ed evolve in ELAI con l’ingresso di Antonio Sciuto come CEO

BigProfiles annuncia la chiusura di un round di investimento da 3 milioni di euro e la propria evoluzione in ELAI, con l’ingresso di Antonio Sciuto (già Global Business Development Officer di Salesforce e Presidente di Nestlé Nord America) nel ruolo di Chief Executive Officer. BigProfiles è stata fondata nel 2018 da Lorenzo Luce e Roberto Visceglia ed è divenuta operativa da subito nel portare soluzioni di intelligenza artificiale predittiva con oltre 100 aziende clienti in 15 Paesi. L’incontro tra Lorenzo Luce e Antonio Sciuto segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo, con l’ambizione di democratizzare la Predictive AI su tutte le funzioni aziendali, rendendola accessibile e scalabile a livello globale. Questa visione diventa realtà grazie a un investimento da 3 milioni di euro da parte di AI Acceleration, veicolo creato da Sciuto e supportato da un gruppo di senior executives di livello internazionale.

L’operazione eleva l’azienda sul panorama globale come piattaforma SaaS enterprise-grade, dando ufficialmente vita a ELAI. ELAI è un Data Science Agent autonomo che utilizza il reasoning dell’AI generativa per creare modelli predittivi di intelligenza artificiale. Una soluzione unica nel panorama globale, capace di trasformare dati grezzi in un modello dati scalabile, arricchito e pulito, generando modelli di IA predittiva in poche ore anziché mesi, con una riduzione del 90% costi rispetto all’attuale stato dell’arte ed un impatto di business misurabile. Il round di investimento, insieme alla combinazione delle competenze avanzate in AI, prodotto e tecnologia sviluppate da Lorenzo Luce in BigProfiles e l’esperienza da executive con track record di successo di Antonio Sciuto, consente all’azienda di accelerare un’ambiziosa roadmap di prodotto, evolvere la struttura organizzativa e rafforzare il posizionamento competitivo come realtà enterprise-ready, pronta a competere nel panorama internazionale del tech e dell’Artificial Intelligence.

“Dopo oltre 25 anni nel mondo corporate, tra Procter & Gamble, McKinsey, Nestlé e Salesforce, ho scelto di uscire dalla mia comfort zone per affrontare alcune delle sfide più rilevanti per le aziende oggi: integrazione, accuratezza e arricchimento dei dati, funzionali allo sviluppo di modelli predittivi a supporto dei processi decisionali aziendali. – Commenta Sciuto - Con ELAI portiamo sul mercato la soluzione per permettere alle imprese di democratizzare la Predictive AI, trasformandola da sperimentazione a impatto di business scalabile e misurabile.” “ELAI arricchisce il panorama globale delle soluzioni di intelligenza artificiale con una combinazione unica di Generative AI e Predictive AI, rendendo la predictive intelligence accessibile anche agli utenti di business, finora appannaggio esclusivo dei data scientist. Con l’ingresso di Antonio, l’azienda cambia radicalmente traiettoria ed è oggi pronta a competere su scala globale, anche con gli hyperscaler” – Conclude Lorenzo Luce.

"Siamo investitori in BigProfiles dal 2018, avendo colto in anticipo il potenziale dell’Intelligenza Artificiale nell’analisi dei dati delle grandi corporate.” Commenta Giulio Montoli, C.I.O. di Zest “Con l’evoluzione in ELAI e questo nuovo round, che prevede anche l’ingresso di manager di alto profilo a supporto della fase di scale-up, siamo certi che il team saprà affermarsi a livello internazionale nelle soluzioni software basate su intelligenza artificiale per i processi di vendita aziendali." "Il nostro sostegno a BigProfiles è frutto di una lunga collaborazione, durante la quale abbiamo avuto modo di apprezzare le competenze del team e la solidità della loro visione strategica", sottolinea Alessandro Scortecci, Direttore Investimenti Diretti di CDP Venture Capital. "La nascita di ELAI testimonia il percorso di crescita intrapreso dall'azienda, valorizzato dall'ingresso di professionisti di eccellenza dell'ecosistema globale, il cui contributo in termini di know-how e network sarà determinante per il progressivo sviluppo tecnologico e l'affermazione sui mercati internazionali".