Yovendo, quando l’AI nasce dal campo: dati, coaching e controllo nel nuovo modello delle vendite

Negli ultimi anni il mercato italiano ha iniziato a parlare sempre più spesso di intelligenza artificiale applicata alle vendite. Piattaforme, automazioni, analisi predittive. Tuttavia, dietro l’entusiasmo tecnologico, molte aziende continuano a scontrarsi con un problema irrisolto: le performance commerciali non crescono quanto dovrebbero.

Il motivo non è la mancanza di strumenti.

È il fatto che la tecnologia viene spesso costruita lontano dalla realtà operativa.

CRM, funnel e sistemi di reportistica funzionano bene nel tracciare numeri e volumi, ma non raccontano cosa accade davvero durante una conversazione commerciale. Le chiamate restano un territorio opaco, affidato all’esperienza del singolo e a valutazioni soggettive.

È da questa frattura tra tecnologia e realtà che nasce Yovendo, piattaforma sviluppata da Serial Srl, pensata per portare controllo, coaching e dati reali nel cuore del processo di vendita.

Quando l’AI non è teoria, ma pratica quotidiana

Yovendo non nasce da un laboratorio di ricerca o da un’analisi astratta del mercato. Nasce da oltre dieci anni di esperienza diretta sul campo, nella gestione di team commerciali B2B, PMI e grandi reti di Network Marketing con centinaia di venditori attivi.

Un contesto in cui i problemi si ripetono con una regolarità quasi matematica:

script non seguiti, obiezioni gestite male, venditori lasciati soli nei momenti chiave, formazione che non viene applicata, decisioni prese a sensazione.

Il risultato è una dispersione enorme di valore. Lead persi, talenti che si spengono, team che crescono senza riuscire a mantenere qualità e coerenza.

Secondo la visione alla base di Yovendo, il nodo centrale non è la quantità di contatti, ma la qualità delle conversazioni. E la qualità, per essere migliorata, deve prima essere misurabile.

Coaching AI in tempo reale e formazione adattiva

Il cuore della piattaforma è un sistema di coaching AI in tempo reale, progettato per supportare il venditore durante la chiamata, non solo dopo. L’AI analizza le conversazioni, individua pattern ricorrenti, segnala criticità e trasforma ogni interazione in un dato utilizzabile.

A questo si affianca un modello di formazione dinamica e adattiva, generata sulla base delle reali conversazioni, non su moduli standardizzati. In questo modo la crescita non è più affidata alla teoria, ma all’esperienza concreta.

L’obiettivo non è sostituire l’essere umano, ma potenziarlo, riducendo la distanza tra i top performer e il resto del team e rendendo le performance replicabili nel tempo.

Un progetto costruito su competenze complementari

Alla guida del progetto c’è Federico Lacarbonara, CEO e responsabile della visione di prodotto, con una doppia competenza tecnica e commerciale maturata direttamente sul campo. Ma Yovendo è il risultato di un lavoro di squadra strutturato.

Gianpaolo Delle Donne, Chief Revenue Officer, segue l’esperienza cliente e l’adozione operativa della piattaforma, assicurando che ogni implementazione produca risultati misurabili.

Claudio Vaccaro, imprenditore digitale, supporta la direzione strategica e il posizionamento dell’azienda.

Paride Usai, Chief Growth Officer, guida lo sviluppo delle partnership e l’espansione nei mercati chiave.

Marco Tullio Cataldo, Legal & Compliance Officer, garantisce una struttura di compliance europea solida, elemento cruciale nel contesto dell’AI e della gestione dei dati.

Accanto ai founder opera un team tecnico specializzato in sviluppo e intelligenza artificiale, affiancato da un reparto commerciale e di customer success che lavora quotidianamente a contatto con le aziende clienti.

Un’AI accessibile e orientata al risultato

Uno degli elementi distintivi di Yovendo è la scelta di rendere tecnologie avanzate accessibili al mercato italiano, con un modello di prezzo significativamente più sostenibile rispetto a molte soluzioni statunitensi. Una scelta che punta a democratizzare l’uso dell’AI nelle vendite, senza sacrificare profondità e precisione.

Il focus rimane sempre lo stesso: ridurre sprechi, aumentare conversioni, abbassare il turnover e offrire ai manager una visione chiara e oggettiva di ciò che accade nelle conversazioni.

Un’attenzione che supera i confini nazionali

Questo approccio ha iniziato ad attirare interesse anche a livello internazionale. Yovendo è stata citata da Forbes all’interno di una selezione dedicata a realtà che esplorano come applicare l’esperienza operativa su larga scala attraverso l’innovazione tecnologica.

Riferimento: https://forbes.com.mx/patrocinado-5-lideres-que-exploran-como-aplicar-la-experiencia-a-escala-en-2026/

In un mercato che spesso confonde l’adozione di nuovi strumenti con il reale miglioramento delle performance, Yovendo propone un cambio di prospettiva: prima il controllo, poi la crescita.

Perché senza sapere cosa accade davvero durante una chiamata, nessuna strategia commerciale può dirsi davvero data-driven.

Sito ufficiale: https://yovendo.ai/