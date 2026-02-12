Referendum giustizia, Caiazza all'attacco: "Falsità a non finire, Gratteri disarmante"

Gian Domenico Caiazza non le manda a dire. «La campagna per il No», afferma, «è fondata su una parola d’ordine che è un falso, ovverosia che la riforma sottometta le Procure ai politici. Ma questo assetto, che pure ricorre nella maggior parte delle democrazie occidentali, è impedito dalla stessa nuova legge, che ribadisce espressamente il divieto costituzionale che questo avvenga». L’ex presidente dell’Unione Camere Penali, attuale presidente del Comitato Sì/Separa istituito dalla Fondazione Einaudi accusa l’Associazione Nazionale Magistrati di propagandare «menzogne tecniche» per orientare il voto. «Se fosse vero quello che dicono i giudici», provoca, «sarei io il primo a votare No. Non potrei mai accettare una magistratura inquirente alle dipendenze del giustizialismo grillino odi certi esponenti forcaioli dell’attuale opposizione».

Nell’intervista Gratteri sostiene che, dopo la riforma, avremo una giustizia solo per ricchi e potenti perché il pm smetterà di cercare gli elementi che scagionano l’imputato e si concentrerà solo sulla tesi accusatoria... «A parte che spesso già accade questo nella realtà, è un discorso sconnesso, direi addirittura grottesco. La riforma non tocca l’articolo 358 del codice di procedura penale, che impone al pm di valutare tutte le prove a favore dell’imputato».

A cosa si riferisce, avvocato? «Ho letto l’intervista rilasciata dal procuratore di Napoli al Fatto Quotidiano, ieri. È disarmante vedere un magistrato di quel calibro sostenere falsità, perché ancora qualcuno crede che la sua parola sia Vangelo».

«Quando una toga come Nicola Gratteri utilizza argomenti politici e tesi manipolatorie per sostenere il No alla riforma della magistratura, anziché muovere critiche tecniche e ancorate alla realtà, il segnale è preoccupante».

«Al referendum voterò Sì perché credo nell’indipendenza dei magistrati e so che la prim...

Ma tutta l’intervista al Procuratore di Napoli si basa sul postulato che l’esecutivo controllerà le Procure. Davvero non è così?

«No, lo ripeto, la riforma conferma tutte le norme costituzionali che presidiano l’indipendenza della magistratura: l’articolo 101, che sancisce che le toghe dipendono solo dalla legge, l’articolo 107, che garantisce la loro inamovibilità, l’articolo 109, che afferma che il controllo della polizia giudiziaria spetta alle Procure...».

Gratteri sostiene che questa riforma è una vendetta per Tangentopoli...

«Un’altra affermazione insensata. A parte che la riforma è stata fatta da partiti che ai tempi di Tangentopoli neppure esistevano, o ne sono stati beneficiati, frasi così surreali ma di forte presa emotiva sono solo la prova di un’altra cosa che Gratteri ammette nell’intervista al Fatto».

Che la posta in gioco è altissima e per questo perfino lui, fino a poco fa contrario al sistema delle correnti ed estraneo all’Anm, è sceso in campo?

«Esattamente. Perla magistratura politicizzata questa è la partita della vita perché la riforma, grazie al sorteggio dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, sottrae all’Anm il potere di controllare, attraverso le correnti e la nomina dei membri del Csm, le carriere di pm e giudici, privandola di un’arma politica fondamentale. Pur di non perdere questa prerogativa, che non ha appigli nella Costituzione, è stata avviata una campagna che prevede la scientifica falsificazione dei contenuti della riforma».

Avvocato, il Sì è partito in grande vantaggio, ora pare che il No stia recuperando: come se lo spiega?

«Perché, anziché spiegare quanto c’è di buono e necessario nella riforma, siamo costretti ogni giorno a smentire le bugie del fronte del No, che però così stadi fatto guidando la campagna referendaria imponendo una narrazione parallela che nulla ha a che fare con la realtà».

Certo che questa falsificazione che lei denuncia è inquietante: se i magistrati fanno i processi come fanno la campagna referendaria...

«Non voglio polemizzare fino a questo punto. Auguriamoci tutti che lo standard di rispetto della verità che l’Anm applica nella campagna referendaria sia diverso da quello che i magistrati adottano nei processi. Mi lasci però dire che non esiste nel mondo una soggettività e un protagonismo politico della magistratura come quello incarnato dalla Anm».

Cosa dice agli elettori per convincerli a votare Sì?

«Io direi che il Sì garantisce una magistratura più libera e quindi una giustizia più giusta. La prima indipendenza della magistratura dev’essere interna e deve garantire al giudice di essere libero dai condizionamenti delle correnti dell’Anm, che sono decisive nel determinare le carriere delle toghe. i$ per questo motivo che solo pochi magistrati, di grande coraggio, si stanno esponendo in favore del Sì. Sono in tanti, tra i giudici, a voler spezzare il dominio delle correnti, ma la maggioranza di loro tace per evitare conseguenze».